Alweer spectaculair aanbod in July Deals collectie van HorseDeals

Vanaf vandaag 19 juli om 12 uur kan geboden worden op de July Deals collectie op www.horsedeals.auction. De meer dan 100 loten vormen alweer een spectaculaire collectie met naast de gegeerde diepvries rietjes ook 10 veulens, 10 ingeplante embryo's en 4 ingevroren embryo's via dewelke de allerbeste genen kunnen bemachtigd worden.

Het merrieveulen Varfelu de Muze is een dochter van Emerald uit Chantilly de Muze, een dochter van Bamako uit Farfelu de la Pomme die zelf op topniveau heeft gelopen met Jos Verlooy en een dochter is uit Narcotique de Muze II. Ook Dominator Z levert met HorseDeals Princess Impressive een merrieveulen voor deze veiling en dat in combinatie met niemand minder dan Prima Donna van ’t Roosakker die rechtstreeks teruggaat op de beroemde moederlijn van Usha van ’t Roosakker. Rolex GP heeft alvast zijn naam mee en gezien zijn afstamming is de kans groot dat hij die waar gaat maken! Zijn vader is niemand minder dan Chacco Blue en zijn moeder Julia GP is een dochter van topvererver Toulon. HorseDeals Princess Out of the Ordinary is via Chacfly PS al een kleindochter van Chacco Blue en komt uit Notre Dame van ’t Roosakker die is geboren uit de combinatie Echo van ’t Spieveld x Kashmir van Schuttershof. Notre Dame toont onder het zadel van Remco Been veel talent en bouwt aan haar internationale carrière, in de voetsporen van grootmoeder Electra van ’t Roosakker.

Bij de embryo’s die verwacht worden in 2022 enkele buitenkansjes met o.a. de combinatie van Dominator Z en Azuela de Muze die al meerdere nakomelingen op 1,60m niveau heeft lopen; als dochter van Narcotique en kleindochter van Qerly Chin mag dat ook niet verbazen! Ook de merrie Vera Cara (v. Casco) heeft reeds goed presterende nakomelingen waaronder de 1.60 GP springende Appy Cara. Bij deze embryo tekent Chacco Blue voor het vaderschap zodat

ook aan vaderskant ’s werelds beste genen vertegenwoordigd zijn. Een tweede Chacco-embryo is deze uit Andrea die zelf 1.60 liep! De embryo Carthago x Elvis ter Putte komt dan weer uit een halfzus van Bamako de Muze en

Mylord Carthago, en dus uit de moederlijn van Fragance de Chalus.

Er kunnen dus weer heel wat interessante deals gemaakt worden in deze July Deals collectie! Bieden kan t.e.m. 26 juli op www.horsedeals.auction.

