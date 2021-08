Arjen Vos: “Collectie Drentse Veulenveiling overtreft verwachtingen”

Een beetje een hard hoofd had Arjen Vos er van tevoren wel in. Na een jaar afwezigheid presenteert hij als voorzitter dit jaar de eerste editie van de Drentse Veulenveiling, als opvolger van Veulenveiling Dwingeloo. “De wereld om ons heen heeft niet stilgestaan en het aantal veilingen is enorm toegenomen.” Nu de foto- en videodag achter de rug is, durft hij te concluderen dat de Drentse Veulenveiling bestaansrecht heeft en af kan trappen met een goede collectie.

Een bloedfanatieke selectiecommissie bestaande uit Matthieu Frings, Wicher Vlot en Mense Toering stuitte direct op veel vertrouwen van de fokkers, dat grotendeels te danken is aan de gevestigde reputatie van voorganger Veulenveiling Dwingeloo. “Van tevoren wisten we als bestuur niet helemaal wat we konden verwachten, omdat er zó ontzettend veel veilingen zijn en we als Dwingeloo natuurlijk een jaar verstek hebben laten gaan. Maar ik neem mijn petje af voor de selectiecommissie, zij zijn van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat op pad geweest.”

Eerst zien, dan geloven

Ondanks de positieve geluiden van de selectiecommissie, ging bij Vos de vlag pas uit na de foto- en videodag. “Ik dacht, ja tuurlijk, een geweldige collectie. Dat zal wel iets meevallen”, lacht Arjan. “Maar potverdrie, ik heb echt een stel goede veulens gezien op de fotodag. Dat geeft goede hoop en het enige wat we nu nog nodig hebben is de zekerheid dat we er een hybride veiling van kunnen maken. Want naast goede veulens hebben we ook de Drentse gezelligheid hoog in het vaandel en dat is een heel andere insteek dan een online veiling.” De veiling staat gepland op vrijdag 27 augustus bij de Sunrise Stables in Assen.

Gevarieerde collectie

Een kleine vijftig dressuur- en springveulens zullen op die dag geveild gaan worden. In de dressuurrichting stammen veulens af van opkomende talenten als For Ferrero, Koning, Just Wimphof en Merlot VDL, terwijl bij de springveulens vaders als Colorit, Diarado, Amadeo van ’t Vossenhof, Chaqui Z, Tangelo van de Zuuthoeve en Nixon van ‘t Meulenhof in het oog springend zijn. “Het is absoluut een collectie met voor ieder wat wils. En net als we bij Dwingeloo altijd hebben gedaan streven we naar een zo hoog mogelijk verkooppercentage. Want dat zorgt voor tevreden kopers én verkopers, daar doen we het voor!”, besluit Arjen Vos. De collectie en meer informatie is nu te vinden op www.drentseveulenveiling.nl.

Bron: Horses.nl