Belgisch topbloed van Stal Optimus in de veiling

Veulens en embryo's van Grand Prix-merries, of nauw verwant aan toppaarden. Stuk voor stuk uit eigen fokkerij, online te koop zonder commissie. Dat zijn de kenmerken die Stal Optimus Foal Auction zeer interessant maken. Bieden op de veulens kan tot en met 4 oktober, de embryo-veiling loopt een dag later af.

Eén van de merries die haar bewezen springgenen doorgeeft aan haar nakomelingen in de veiling van Stal Optimus is Cacacha van het Schaeck (Bamako de Muze x Quidam de Revel). Cacacha presteerde niet alleen zelf op 1,60 m.-niveau, ook haar dochter Like a diamond (v. Diamant de Semilly, ruiter Marlon Modolo Zanotelli), haar broer H5 Just the Music (v. Tornado) en haar moeder Fortis Fortuna (Quidam de Revel x Carthago) wonnen op het hoogste niveau.

Van Cacacha wordt een merrieveulen van Uricas vd Kattevennen (Uriko x Cassini I), momenteel actief onder Harrie Smolders, aangeboden. Ook zijn er embryo’s van Chacco-Blue, Cumano, Cashpaid en Cavalier Russe Z (Casall x Nabab de Rêve).

Driesterrenwinnares

Een ander bijzonder veulen is de volle zuster van Cristel (Diamant de Semilly x Cento). Deze buitengewone merrie was recent vijfde in de driesterren Grand Prix Knokke week 2 en zesde in de driesterren GP week 3 met de young rider Max Sebrechts. Ook Cristels zus Oak Groves Battle Cry (v. Balou du Rouet, 1,55 m.) en jongere volle broer Diacento (1,45 m.) presteren op internationaal niveau.

Van Cristel zelf worden embryo’s van El Torreo de Muze, Pegase van ’t Ruytershof en Cavalier Russe Z aangeboden.

Er werd verder gekozen voor de volgende hengsten: Chacco-Blue, Cumano, Emerald, Diamant, Aganix du Seigneur, Cashpaid, Ermitage, Pegase van ’t Ruytershof, Leandro, Bamako de Muze.

De merries op een rij

Cacacha van het Schaeck 1,60 m. – derde CSI3* GP Lier – zesde GP CSI3* Saint-Lô dochter, Like a Diamond vh Schaeck 1,60 m. met Zanotelli (tweede GP CSI4* Opglabbeek) moeder eerste CSI5*160 Harrisburg broer derde 1,60 m. GP CSI5* La Baule, derde1,60 m. GP CSI5* Calgary

Cristel M 1,60 m. – vijfde GP CSI3* Knokke week 2, zesde GP CSI3* Knokke week 3 zuster 1,55 m. – broer 1,45 m. nicht van C-trenton, twee keer tweede in Hamburg

Exquise du Pachis 1,60 m. – derde Italiaans kampioenshap, vijfde GP CSI3* Zandhoven twee zusters 1,50 m., broer 1,45 m. tweede moeder 1,60 m., twee zusters en broer 1,60 m. 1,60 m. moederlijn stud Hero

Manou de Muze 1,50 m.- 9yo – nulspringer! broers moeder 1,60 m. en 1,50 m. derde moeder Narcotique de Muze

Anita du Park 1,50 m.- tweede Belgisch Kampioenshap YR broer 1,60 m. moeder is zuster van vier 1,60 m.-paarden en twee 1,50 m.-paarden Diabolo du Parc 1,60 m.– winnaar GP CSI5* Paris en GP CSI5* Calgary Rosana du Park 1,60 m.– veelvoudig winnaar, Eric Lamaze

zuster H&M All in – Olympisch Goud en twee keer Olympisch Zilver – Europees kampioen

zuster Vagabond de la Pomme 1,60 m.– Penelope Leprevost

moeder van Cristel 1,60 m. Battle Cry 1,55 m., Diacento 1,45 m.

volle zuster Obourg 1,60 m.– moederlijn Taj Mahal (Cian ‘O Conner)

Alle veulens zijn veterinair goedgekeurd. Het rapport vindt u op de website. De veulens kunnen ter plaatse bekeken worden.

De veulenveiling eindigt op 4/10. De veiling van embryo’s op 5/10



Bekijk de veulencollectie

Bekijk de embryocollectie

Meer informatie

Stal Optimus

Mobiel: +32 475 27 89 87

Kantoor: +32 15 30 61 50

Mollentstraat 47b

2520 Broechem – België

[email protected]