Big Star levert duurste veulen op DSP-veiling

In Donaueschingen kwam afgelopen weekend een vijftiental springveulens onder de hamer. Bella Epoque (Big Star x Chin Chin) van fokker Paul Scheuerer bracht met 24.000 euro het hoogste bedrag op. Ze vertrekt daarvoor naar een stal in Baden-Württemberg. Een Cornet Obolensky-zoon wisselde voor 21.000 euro van eigenaar.

Paul Scheuerer fokte Bella Epoque uit de merrie Up and Go (mv. Corrado I). De merrie is een halfzus van het internationale springpaard Quirado (v. Quidam de Revel) van Richard Spooner. Ook Vienna Olympic (v. Cassini I) van Sjaak Ali Al Thani en VDL Groep Zidane (v. Heartbreaker) van Leopold van Asten komen uit deze merrielijn.

Zwitserland

Het één na duurste veulen, Cornet’s Diamond (mv. Diarado), werd gefokt door Uwe Eberhardt. Net als vijf andere veulens vertrekt hij naar Zwitserland. Tropical Girl (Tangelo van de Zuuthoeve x Acodetto) mag voor 17.000 euro verhuizen naar een springstal in Baden-Württemberg. De gemiddelde prijs van de veulens lag op 12.766 euro.

Bron: St. Georg/Horses.nl