BWP Online Foal Auction: collectie vol sport en prestatie

Het BWP vertolt mondiaal een vooraanstaande rol in de fokkerij van topspringpaarden. Dankzij de BWP Online Foal Auction krijgt men toegang tot het beste fok/sportmateriaal. De veiling begint op 27 september aanstaande en eindigt op 30 september. De organisatoren zijn er opnieuw in geslaagd om een gevarieerde collectie springveulens samen te stellen, aangevuld met een dressuurveulen en drie Belgische rijponyveulens. Voor het vaderschap van de veulens tekenden zowel bewezen verervers (zoals Cornet Obolensky, Ogano Sitte, Vigo d’Arsouilles en Verdi) als jonge hengsten.

Vandaag de dag speelt de moederlijn een steeds grotere rol. In de collectie van BWP Online Foal Auction worden meerdere veulens aangeboden die voortkomen uit stammen met een sportverhaal. Thalida SDP v/d Dennehoeve is daar een voorbeeld van. De moeder van deze Amadeo van ’t Vossenhof-dochter is een halfzus van vier internationale springpaarden; Amparo VD Dennehoeve (dit Wereldbekerpaard presteerde op 1,60 m.-niveau in het internationaal 5*-circuit, onder het zadel van o.a. Todd Minikus en Doron Kuipers), Gentleman VD Dennehoeve (3*, 1,45 m.), Jarnac VD Dennehoeve (deze tienjarige Thunder VD Zuuthoeve-zoon konden we dit jaar al aan het werk zien tijdens internationale 1,50 m-proeven) en Barranco vd Dennehoeve (1,35 m., Marta Martini). Het feit dat Thalida een merrieveulen is, kan een bijkomend voordeel zijn voor wie sport en fokkerij beoogt.

Prestatierijke stam

Taboe van het Molenhof, een zoon van BWP-kampioenhengst Pegase van ’t Ruytershof, maakt eveneens deel uit van een prestatierijke stam. Niet zomaar een stam, maar BWP-prestatiestam 33. Dit is de stam van onder ander Skip Two Ramiro (ex-Talent, 5*, Guy Williams), Wereldbekerpaard Domino van de Boswinning, Castor VH Molenhof (5*), Simply The Best VH Molenhof (4*, 1,60 m.), Balou VH Molenhof (3*, 1,50 m.), Coquet V/D Potaarde (5*) en Hargane VD Potaarde.

Beloftevol

Dankzij Tripel vd Oudeveldhoeve (v. Leondro VG) kan men een beloftevol veulen kopen uit BWP-prestatiestam 88. Tot deze fokfamilie behoren een reeks internationale springpaarden (o.a. Idam Fravanca, Eurli Fravanca, Fin Chin Fravanca, Galoubet Fravanca en Urbi Fravanca), evenals enkele goedgekeurde hengsten (zoals Darcobal Fravanca en Nathan van ’t Slot).

GP-genen

Wie Thossaro van de Dweerhoeve aankoopt, haalt eveneens een topstam op stal. Deze zoon van Mosito vh Hellehof is een kleinzoon van het voormalig 5*-springpaard Bethsabee VD Maltahoeve. Bethsabee gaf niet alleen in de sport, maar ook in de fokkerij haar visitekaartje af, en staat te boek als moeder van Thiam van den Bosdam, het winnend merrieveulen op het afgelopen nationaal kampioenschap BWP-eliteveulens. De internationale 5*-springpaarden Fara vd Maltahoeve en Legacy (ex-Habibi vd Maltahoeve) en de beloftevolle negenjarige Kismet vd Lentakker behoren ook tot Thossaro’s moederlijn.

Nauwverwant

Heeft u tijdens de vorige edities uw eyecatcher of droomveulen gemist? Bekijk dan aandachtig de collectie want in sommige gevallen kan u nu een nauwverwant veulen kopen. Wie bijvoorbeeld in 2017 tijdens de BWP Online Foal Auction Rio d’Obolensky JS niet gekocht heeft, kan nu diens volle zus Talita d’Obolensky JS kopen. Of was u niet de koper van de veilingtopper van vorig jaar, zijnde Soraya B, dan kan u nu eigenaar worden van een halfbroer van Soraya B. We hebben het over Tuenoli-B, een zoon van BWP-keuringskampioen O’Neill van ’t Eigenlo. Tuenoli-B is via zijn moederlijn verwant met Barron (Olympische Spelen, meervoudig deelnemer aan de GP van Aken, Lucy Davis), Curtis (5*, Lucy Davis), Tolano en Salto van ’t Riethof. Heeft u tijdens de veilingeditie van 2017 niet het laatste bod gedaan op Rolf van het Strateneinde, dan kan u nu zijn volle zus Thilde van het Strateneinde aanschaffen. En zo zijn er nog voorbeelden!

Dressuur

Niet alleen liefhebbers van springbloed kunnen hun slag slaan. Zij die dressuur een warm hart toedragen, kunnen bieden op een topper, genaamd Topaz van Paebroek, een zoon van de zilveren medaillewinnaar tijdens de kleine finale van het WK voor jonge dressuurpaarden, Just Wimphof. In de moederlijn van Topaz vinden we nog een scheut dressuurbloed van Rohdiamant én springbloed van Landor S.

Pony’s

We hebben al vaak gehoord dat menig topruiter/amazone ooit begonnen is met het berijden van een pony. Wie zijn zoon of dochter deze kans wil bieden, kan op deze onlineveiling terecht want er worden niet minder dan drie Belgische rijpony’s te koop aangeboden: A La Carte v’t Oud Molenhuis (vierde op het nationaal BRp veulenkampioenschap 2019), Already The Best (een dochter van Scampolo, een hengst die op internationaal niveau dressuur heeft gelopen) en Atout v’t Oud Molenhuis (zesde op het nationaal BRp veulenkampioenschap 2019).

Informatie

Wacht niet om u via horseman.be te registreren. Het is gratis en geeft de mogelijkheid om online te bieden op uw droomveulen. Klik hier en u vindt bij elk veilingveulen professionele foto’s, een video, de afstamming, Black Type-pedigree en bijkomende relevante informatie. Wenst u meer informatie of heeft u een bepaalde vraag, aarzel dan niet om Lieve De Greeff te contacteren, op telefoonnummer +32 (0)468/02.72.07 of per mail ([email protected]).