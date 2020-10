BWP Online Foal Auction: Koop vandaag uw toekomstige kampioen(e)

Tijdens de beginjaren van het BWP gingen Belgische fokkers op zoek naar het beste fokmateriaal uit de ons omringende buurlanden. Met passie, geduld, kennis van zaken en gezond boerenverstand begonnen ze het geïmporteerde beste buitenlandse prestatiebloed te mengen. De rest is geschiedenis. BWP organiseert van 9 oktober tot 12 oktober voor de vierde keer de BWP Online Foal Auction. Registreer nu en koop uw toekomstige kampioen(e)!

Vandaag de dag leven we in een omgekeerde wereld: de buitenlanders komen naar België om er te vissen in de rijke BWP-vijver. Het is beslist geen toeval dat het BWP mondiaal een vooraanstaande rol vertolkt in de fokkerij van topspringpaarden, en dat hebben ook onze buitenlandse vrienden geweten!

Gevarieerde collectie

BWP organiseert voor de vierde keer de BWP Online Foal Auction. Deze online veulenveiling start op 9 oktober om 10u en eindigt op 12 oktober om 20u. De organisatoren zijn er opnieuw in geslaagd om een gevarieerde collectie springveulens samen te stellen, aangevuld met een dressuurveulen en vijf Belgische rijponyveulens.

Veulenkampioen

Wie United VD Bisschop aankoopt, haalt zowaar een veulen op stal dat kampioen werd tijdens het afgelopen nationaal BWP-veulenkampioenschap. Stal Den Bisschop (familie De Craene) fokte deze zoon van Comme d’Api VD Hacienda uit Roxette VD Bisschop, een driejarige dochter van wereldkampioen Vigo d’Arsouilles. Roxette’s moeder, Zaroka, voert het begeerde Heartbreaker-bloed en is een halfzus van U2, een Burggraaf-zoon die in het 1m60-circuit actief was. Desteny van het Dennehof, waarmee Grégory Wathelet op vijfsterrenniveau heeft gesprongen, behoort ook tot deze fokfamilie. De vader van United VD Bisschop, Comme d’Api VD Hacienda, heeft op 1m60-niveau gepresteerd onder het zadel van Daniel Deusser. Voor aanvang van zijn sportcarrière had Comme d’Api een zeer beperkte productie. Het valt op dat de helft daarvan internationaal sport loopt, waaronder Hello Mr President die reeds twee Global Champions Tour-wedstrijden heeft gewonnen.

Eldorado

Van de BWP-ambassadeur Eldorado van de Zeshoek is algemeen geweten dat hij topspringpaarden levert. Denken we maar aan cracks zoals Killer Queen VDM (vorig jaar winnares van de wereldbeker in Mechelen, Daniel Deusser), het 5* GP-paard Elektric Blue P (Max Kühner) en Jeunesse (5*, 1m60-niveau, Yves Vanderhasselt). Dankzij de BWP Foal Auction kan u met de aankoop van het BWP-eliteveulen Uldorado van ’t Lapbosch VR misschien de toekomstige opvolger van deze grootheden kopen. Zijn optreden tijdens het nationaal veulenkampioenschap ging niet onopgemerkt voorbij. Hij werd er gekroond tot vicekampioen. Jelly van den Dries, de moeder van Uldorado, is een kleindochter van de levende legende Heartbreaker. Haar moeder, Martedi, heeft haar visitekaartje reeds afgegeven, als moeder van o.a. Fiocco HM (ex-Fiocco van den Dries, 1m60-niveau, Hassan Methqal) en Handsome Boy van den Dries (1m45-niveau, Federica Beozzo).

Nini-stam

Wie een hengstveulen koopt, heeft misschien later een goedgekeurde hengst of uitstekend sportpaard. Een merrieveulen kan ook veel potentieel bieden, hetzij als fokmerrie, hetzij als sportmerrie of in het beste scenario een combinatie van beiden. De BWP-vakjury heeft voor u meerdere interessant gefokte, getalenteerde merrieveulens geselecteerd. Een ervan is het BWP-eliteveulen Une van de Voortakker. Zij scoorde in haar reeks maar liefst 90% tijdens de finale van het nationaal BWP-veulenkampioenschap, goed voor een verdienstelijke tweede plaats. Deze telg uit de Nederlandse Nini-stam voert langs vaderzijde het prestatiebloed van Balou du Rouet. Une van de Voortakker is een volle zus van Saga van de Voortakker (de veilingtopper van BWP Foal Auction editie 2018) en een halfzus van Reine van de Voortakker (het duurste springtalent tijdens de BWP Young Horses Auction in maart dit jaar).

Beloftes

Wie het laatste bod doet op Umbria DVG wordt eigenaar of eigenares van een merrieveulen van de GP-hengst Jilbert van ’t Ruytershof uit een moederlijn waartoe internationale springpaarden behoren zoals Elie van de Kolmen (5*, Michael Whitaker), Dina van de Kolmen (5*, Mohd Osama El Borai), Wivina (5*, Luca Marziani) en Baladeur (1m60-niveau, Elodie Laborde).

Of doet u het finaal bod op Ubaldo vd Witte Driesendijk? Dan koopt u een zoon van de beloftevolle BWP-kampioenhengst O’Neill van ’t Eigenlo uit Avelon, een Quickfeuer van Koekshof-dochter die reeds eerder het internationaal springpaard Joie De Ma Vie bracht. Waarom het laatste bod niet uitbrengen op Ube d’Ast? Deze zoon van BWP-ambassadeur Tangelo van de Zuuthoeve maakt deel uit van een fokfamilie met internationale springpaarden (o.a. Rio Grande (wereldbeker- en landenwedstrijden, Eric Lamaze en Jenni McAllister) en Donar van de Centaur), verscheidene dressuurcracks (zoals World Performance Washington, Welttaenser en Sam 121) en goedgekeurde hengsten. We kunnen onmogelijk alle veilingloten de revue laten passeren. De volledige collectie kan u ontdekken op de website.

Dressuurveulens

Tijdens de BWP Online Foal Auction komen niet alleen liefhebbers van springbloed aan hun trekken. Zij die dressuur een warm hart toedragen, krijgen de kans om een topgefokt merrieveulen te kopen, met name Unite VHS. Haar vader, Glamourdale, schreef in 2018 het WK voor zevenjarige dressuurpaarden op zijn naam in Ermelo. Vorig jaar boekte Charlotte Fry met Glamourdale verscheidene zeges tijdens internationale dressuurwedstrijden, o.a. in Aken (4*). De moeder van Unite VHS, Drude van de Kempenhoeve, is een dochter van de BWP-ambassadeur Pavarotti van de Helle uit een Donnerhall-moeder. Goliath van de Kempenhoeve die dit jaar onder het zadel van Charlotte Richmond reeds meerdere toptienplaatsen verzamelde tijdens dressuurwedstrijden, behoort tot diezelfde moederlijn.

Rijpony’s

Wie zijn kind of kleinkind met een top Belgische rijpony wil verwennen, zal in de BWP Online Foal Auction ongetwijfeld zijn gading vinden. Wat te denken van bijvoorbeeld het hengstveulen Bono VHS? Zijn moeder, Hashi VH Bloemenhof, is een halfzus van de goedgekeurde hengst Hilkens Man. De grootmoeder van Hashi is niemand minder dan Madonna. Zij leverde niet minder dan zes goedgekeurde ponyhengsten! Er zijn nog andere parels van pony’s te koop, zoals het BRp-eliteveulen Boogie Woogie v’t Oud Molenhuis (een halfbroer van het voormalig kampioenveulen Oepsie), Bink B&L (v. Tout Beau de la Cure), Bugs Bunny van ’t Vaardeken (wiens moeder Leandra ‘C’ als zesjarige zegevierde tijdens het

nationaal SBB-kampioenschap springen voor jonge pony’s) en Balius van den Kievit (tot deze bloedlijn behoren meerdere springpony’s en goedgekeurde hengsten).

Registreer en bied mee!

Wacht niet om u via horseman.be te registreren. Het is gratis en laat u toe om online te bieden op uw droomveulen. Klik hier en u vindt bij elk veilingveulen professionele foto’s, een video, de afstamming, Black Type pedigree, een rapport van de dierenarts en bijkomende relevante informatie.

Wenst u extra info of heeft u een bepaalde vraag, aarzel dan niet om Lieve De Greeff te contacteren, hetzij via gsm op 0497/53.89.82, hetzij via e-mail. BWP Online Foal Auction is een unieke marktplaats. U krijgt er zomaar toegang tot het allerbeste fok- en/of sportmateriaal.

Koop vandaag uw toekomstige kampioen!

Bron: Persbericht Jo De Roo / BWP