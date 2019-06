BWP’er Origi d’O levert topper Holsteiner veulenveiling

Origi d'O (v. Diamant de Semilly) was op de tweede fase van de BWP-hengstenkeuring de veilingtopper met een prijs van 80.000 euro. De hengst van Sven Völz werd vervolgens tweede reservesieger van de derde fase en liep in Duitsland goede testen. Nu heeft hij in zijn nieuwe 'Heimat' een veilingtopper geleverd. Het hengstveulen Optimus (mv. Optimus) werd voor 13.000 euro geveild in de veulenveiling op de Holsteiner Pferdetage in Elmshorn.