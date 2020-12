Cas van der Oord in selectiecommissie Veulenveiling Prinsjesdag

Veulenveiling Prinsjesdag heeft met Cas van der Oord een nieuwe kracht vastgelegd voor de selectiecommissie dressuur. De jonge fokker uit het Noord-Hollandse Schoorl is al vele jaren betrokken bij Veulenveiling Prinsjesdag en gaat samen met Lauw van Vliet de selectie dressuurveulens voor zijn rekening gaan nemen. "Een mooie kans, ik heb er heel veel zin in", aldus Van der Oord.

Familie Van der Oord heeft al van begin af aan een sterke band met Veulenveiling Prinsjesdag. “Mijn vader was al betrokken bij de oprichting van de veiling. Wanneer wij thuis een beter veulen hadden, dan gingen wij daar altijd eerst mee naar Veulenveiling Prinsjesdag”, vertelt Cas van der Oord. “Toen bestuursleden Co Out en Gerard Koks mij benaderden voor een plek in de selectiecommissie dressuur heb ik dit goed overwogen. Ik ben natuurlijk nog jong, dus het is best een sprong in het diepe, maar dat maakt het ook weer een heel mooie kans.”

Nieuwe generatie

Van der Oord vertegenwoordigt een nieuwe generatie en hoopt daarmee nieuwe mensen te kunnen trekken naar de veiling. “Je spreekt toch een nieuwe doelgroep aan en ook via social media probeer je goed op de hoogte te blijven over wat er gefokt wordt en waar interessante veulens geboren worden. Daarbij hoop ik dat ik de gunfactor heb bij mijn bestaande netwerk om zo interessante veulens voor Veulenveiling Prinsjesdag vast te leggen.”

Vrij bloed

Als selecteur vindt Van der Oord dat je niet moet wachten wat er aangeboden wordt. “Juist in deze tijd moet je er extra bovenop zitten. Ik ben nu al bezig contacten te leggen om interessante veulens in het voorjaar te kunnen selecteren. Ook heb ik meerdere grote fokkers in Duitsland reeds benaderd, om zo ook vrij bloed naar Nederland te kunnen brengen. Dit wordt goed ontvangen en veel fokkers willen graag bij Prinsjesdag veilen.”

Samenwerking Lauw van Vliet

Samen met hengstenhouder Lauw van Vliet zal Van der Oord de selectie dressuur verzorgen. “Ik heb heel veel zin om met Lauw te gaan samen werken. Hij is een heel gepassioneerde man en ik denk dat ik nog veel van hem kan leren. De samenwerking met Lauw is voor mij doorslaggevend geweest om deze kans met beide handen aan te grijpen”, besluit Cas van der Oord.

Bron: Persbericht