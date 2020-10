Clarimo- zoon met 10.000 euro veilingtopper KWPN Veulenveiling

Ondanks dat dit de zevende veulenveiling was van het KWPN, is de interesse nog altijd groot uit binnen- en buitenland. Philvano D (Clarimo x Wittinger VDL), uit de halfzus van het 1,60m springpaard Silvana HDC van Kevin Staut, verwisselde voor een bedrag van 10.000 euro van eigenaar en zal blijven in Nederland.

Bij de dressuurgefokte veulens was er vooral veel interesse in Penoza Cordes te Mendoza (Le Formidable x For Romadour). Het hengstveulen werd verkocht voor 9000 euro.

Opbrengst

27 veulens kwamen onder de hamer en de gemiddelde opbrengst per veulen was 4600 euro. De jonge talenten zijn onder andere vertrokken naar Duitsland, Bulgarije, Nederland, Zweden, Italië, Portugal, België en Estland.

Bron: Horses.nl