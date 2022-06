Collectie Schockemöhle Helgstrand-veiling bekend: 11 veelbelovende springveulens

De Schockemöhle Helgstrand International Online Jumping Foals Auction opent het veilingseizoen met een voortreffelijke collectie van elf springveulens.

De veulens zijn geselecteerd aan de hand van de strengste criteria en staan stuk voor stuk aan het begin van een veelbelovende carrière. Gevestigde hengsten als Conthargos en Chaccoon Blue zijn vertegenwoordigd in de collectie, net als de jonge tophengsten Chaccothago Blue PS, Conthalou en Diablue PS. Prestatiegenen zijn optimaal verankerd in de moederlijnen van de aangeboden veulens.

Chianti’s Champion

Met catalogusnummer één, Chianti’s Chacco (v. Chaccothage Blue PS), opent de veiling. Via moederszijde is dit de halfbroer van het geweldige springpaard Chianti’s Champion, dat furore maakte onder Frank Schuttert. Veulens uit de directe merrielijnen van de concourscracks Catch Me If You Can (Laura Klaphake), Stargold (Marcus Ehning) and Brooklyn (Mario Stevens) zijn ook vertegenwoordigd.

De online-only veiling begint op zondag 12 juni en het bieden start dinsdagavond om 19.00 uur.

