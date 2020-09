Cornet-dochter naar Canada voor 46.000 euro, veulens leveren gemiddeld 20.000 op

Van de 38 springveulens op de Flanders Foal Auction kregen er maar liefst 37 een nieuwe stal voor een

gemiddelde prijs van 20.000 euro. Cergy LVP Z (Cornet Obolensky x Darco) was het duurste veulen en ging voor 46.000 euro naar Canada, na een snelle biedingsstrijd. De totaalomzet van de veiling bedroeg 739.000 euro.

Met al geruime tijd bijna dagelijks een veulenveiling in binnen- en buitenland zou je denken

dat de animo voor een veulenveiling begint af te nemen richting het einde van het seizoen. Niets blijkt minder waar, getuige de snelheid waarop gisteravond geveild werd door Flanders Foal Auction.

Kleindochter van Centa

Luk Van Puymbroek en Gerald Lenaerts deden op het prachtige Travers Horse Facility, dichtbij Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg, goede zaken. Cergy LVP Z (Cornet Obolensky x Darco), kleindochter van Centa de Muze, werd online aan nieuwe Canadese klanten verkocht voor 46.000 euro.

“Je zou Clipmyhorse eens terug moeten kijken. De biedingen gingen zo snel, onze veilingmeester Louis De Cleene kon het haast niet volgen. Hij deed een geweldige job. Er zat van begin tot eind schwung in de veiling en hij werkte door” vertelt Luk Van Puymbroeck.

Blues Z (Bamako de Muze x Cornet Obolensky) uit dezelfde familie bracht 26.000 euro op. Voor 38.000 euro werd Don Julio T40 Z (Diamant de Semilly x Cento), rechtstreeks uit Centa de Muze, afgeslagen.

‘Nog niet veulenmoe’

“De prijzen voor de inzenders waren echt goed. Op de veiling zelf wisten we er dertien te verkopen, de rest ging online of telefonisch weg. Vrijwel alles naar het buitenland”, vertelt Luk Van Puymbroeck. “We waren er iets bang voor dat de markt misschien veulenmoe zou zijn, maar de bestaande klanten en een hoop nieuwe waren er toch bij.” In totaal werd 48% van de veilingveulens verkocht via online biedingen, waar steeds meer en meer groei in zit.

Ciske van Overis

Er waren nog meer mooie prijzen te melden. Vaste inzender Paul van den Bosch zag Chacco van de Berghoeve Z (Chacco Blue x Carthago) uit Baluka Hero naar Nederland verkocht worden voor 32.000 euro. Hetzelfde bracht Hocus Pocus van Overis Z (Hickstead x Celano) uit de 1.60m Grand Prix-merrie Ciske van Overis op, verkocht naar Zuid-Afrika. Hanetty S Z (Halifax x Comme il Faut) werd voor 30.000 euro afgeslagen naar Portugal en Crack Devil Z (Chacco Blue x Shindler de Muze) voor 28.000 euro naar België. De eigenaar van Travers Horse Facility stak zijn hand op Kelia W (Kannan x Quidam de Revel) voor 26.000 euro.

Embryoveiling volgt

Dit was de laatste Flanders Foal Auction van het jaar, maar het team is nog niet klaar. Er volgt nog een embryoveiling in Noorwegen op vrijdag 9 oktober. Locatie is het Arneberg Equestrian Center in Barkåker, waar ‘Flanders’ in januari ook al veilde. Dit keer valt de veiling tegelijk met een internationaal springweekend. “De collectie zal snel online verschijnen. Ik durft te stellen dat we nog nooit zo’n collectie embryo’s hebben gehad. Zo breed en verschillend zijn de merrielijnen, stuk voor stuk echt goed. We hebben goede hoop dat dit een topveiling gaat worden!” De Noorse organisatie kijkt er ook al naar uit. ‘Equestrian Events’ kocht gisteravond Larthago’s kleinzoon Toledo Z (v. Tobago).

Collectie

Bron: Persbericht / Horses.nl