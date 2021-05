Cornet’s Creation levert 53.000 euro op bij Westfaalse veulenveiling

Bij de Westfaalse Online veulenveiling is Cornet's Creation afgeslagen door de virtuele hamer voor maar liefst 53.000 euro. Met dat bedrag is de nakomeling van Cornet Obolensky de veilingtopper van de avond. Op het prachtige zwarte springveulen zijn 66 biedingen uitgebracht, waarvan een Duitse bieder het hoogste bod uitbracht.

Bij deze veiling werden 33 veulens aangeboden. De jonge talenten werden verkocht aan landen als Zweden, Hongarije, Frankrijk, Nieuw-Zeeland en Rusland. Maar ook Nederlandse bieders wonnen bied-duels. De gemiddelde prijs van de avond was ruim tienduizend euro.

28.000 euro

Voor 25 duizend euro minder is het hengstveulentje Obolensky (v. Origi D’O) de tweede topper van de avond. Moeders vader is ook Cornet Obolensky. Acht bieders streden om de toekomstige springtopper en brachten samen 42 biedingen uit. Wederom was het een Duitse bieder die het biedduel won.

Laagste bedrag

Ook nakomelingen van onder anderen Eldorado van de Zeshoek, Comme il Faut en Conthargos werden geveild. De prijzen van deze veulens lag tussen de 6500 en de 15.500 euro. 5250 euro was het laagste bedrag dat werd neergeteld bij deze veiling, twee veulens leverde dat bedrag op.

Bron: Horses.nl