De Trigon Foal Auction IV is van start!

Afgelopen vrijdag 10 september is het bieden van start gegaan voor de laatste Trigon Foal Auction van 2021. De groep van 17 veulens is geselecteerd door de VDL Stud, Stal Tops en Frederik de Backer na een vakkundige scouting in Nederland, België en Frankrijk.

Één van de eye-catchers van deze Trigon Auction IV is Caliber de Pao Z, een hengstveulen van Chacco-Blue direct uit de GP winnaars Funky Music en Désir Optima, een volle zus van de 1.60m presterende Cristel van Max Sebrechts. En wat te denken van Calgary Z, een hengstveulen van Carrera VDL uit een volle zus van Darry-Lou, die afgelopen weekend won en 10e werd in de GP van Spruce Meadows in Calgary.

Calgary Z (Carrera VDL x Tangelo van de Zuuthoeve), uit een volle zus van Darry-Lou

Rando R-E en Akameta VDL Z

Ook het aansprekende veulen Rando R-E, een hengstveulen van Arezzo VDL die de broer is van het spectaculaire 5* GP paard Quilazio van Filippo Bologni.

Rando RE (Arezzo VDL x Calato), broer van het spectaculaire 5* GP paard Quilazio van Filippo Bologni

En niet te vergeten, Akameta VDL Z, een merrieveulen van Aganix du Seigneur en zus van het 1.50m paard Madison.

Akameta VDL Z (Aganix du Seigneur x Mr. Blue), zus van het 1.50m paard Madison

Complete collectie

Dit zijn nog maar een paar veulens uitgelicht uit een strikt geselecteerde kwaliteitsvolle groep veulens, gebaseerd op afstamming, sportprestaties in de familielijn en atletische vermogen. De complete collectie kunt u vinden op www.trigonauctions.com. De veiling eindigt aankomende woensdag 15 september om 20:00 uur.

Beste service bij Trigon Auctions

Zoals altijd biedt Trigon Auctions zijn klanten de beste service om een aankoop zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Opfok vanaf een bepaalde leeftijd, verzekering en transport kan allemaal verzorgd worden middels een simpel verzoek.

Voor meer informatie over de veulens, de voorwaarden of services:

Janko van de Lageweg: +31 6 51 81 52 25

Frederik de Backer: +31 6 38 37 44 62

Bron: Persbericht