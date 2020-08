Deense warmbloed veulenveiling: 35.000 euro voor Blue Hors Kingtson-hengst

19 dressuurveulens kwamen vandaag onder de hamer in de veulenveiling van het Deense warmbloed stamboek en Blue Hors. Voor 35.000 euro was de nakomeling van Blue Hors Kingston uit een Tailormade Temtation-merrie het duurste veulen. Het hengstveulen uit een succesvolle moederlijn eindigde na flink wat biedingen bij Duitse kopers.

In totaal brachten de veulens 229.500 euro op. Het op één na duurste veulen was Gorklintgårds Rolex (Rock Forever I x Sandro Hit). Het hengstveulen verwisselde voor 29.000 euro van eigenaar. Twee veulens werden voor 15.000 euro verkocht. Een hengstveulen van Rock For me uit een Blue Hors Don Schufro-merrie en nog een hengstveulen van de hengst Blue Fifty Cent uit een Ladas-merrie.

Bron: Horsesnl