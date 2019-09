Dik 3,5 miljoen euro omzet op Fences-veiling

140 paarden stonden dit jaar in de catalogus van de Fences veiling, die van dinsdag tot en met zaterdag in delen plaats vond. Van de 140 paarden in het boekje werden er 118 verkocht voor een totaalbedrag van 3.500.000 euro. De 100 geveilde driejarigen en 18 veulens brachten gemiddeld 29.661 euro op.

Het duurste paard van de vijf dagen Fences-veiling was met 190.000 euro de driejarige hengst Qupido A van de Nachtegaele (Horion de Libersart x Action-Breaker), die voor dat bedrag naar Marroko gaat. Met 130.000 euro ging ook driejarige hengst Gwenndu de Kergane (Capoutchi de Kergane x Grand Chef Bleus) over de ton. De hengst werd aangeschaft door Group France d’Elevage. 82.000 euro was er voor Grand Cru de Conques (Cornet Obolensky x Santander H).

36.000 euro voor duurste veulen

Van de 24 veulens werden er 18 verkocht in de Fences veiling. Duurste veulen met 36.000 euro was Just a Girl des Lys (Galoubet A x Diamant de Semilly) gevolgd door Teyssier vd Heffinck (Chacco-Blue x Quin vd Heffinck), die voor 34.000 euro van eigenaar wisselde.

