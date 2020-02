Dit jaar geen SELL Veulenveiling: ‘Onderscheidend en nieuw concept nodig’

Menig oplettende kijker was het al opgevallen dat SELL Veulenveiling Brabant nog geen nieuwe datum voor 2020 gepubliceerd heeft. De editie van dit jaar gaat dan ook niet door omdat het bestuur van SELL Veulenveiling Brabant dit jaar onderzoekt in welke vorm een veulenveiling zinvol is voor verkoper en koper.

Voorzitter Anton van Limpt: “In het huidige landschap van veulenveilingen zagen we een overkill aan aanbod waarin we niet meer onderscheidend genoeg kunnen zijn. Om een goede veiling neer te zetten is een sterk onderscheidend en nieuw concept nodig. In 2020 nemen we de tijd om te onderzoeken welke vorm gewenst is voor inbrengers en kopers om in 2021 een sterke veiling neer te zetten. We denken aan een behoeftepeiling onder fokkers, inbrengers en kopers om ons te voorzien van suggesties.”

Vernieuwde versie

“Regeren is vooruitzien en het team van de SELL Veulenveiling Brabant is ervan overtuigd dat een verkoopplatform in een andere vorm ook zeker succesvol gaat zijn. Dat dit een vernieuwde versie gaat zijn, staat voor ons voorop. We gaan voor een 2.0 versie en wij geloven erin dat keuzes maken daarin belangrijk is. Natuurlijk is het jammer dat we deze beslissing hebben moeten nemen, maar een sterk concept neerzetten kost tijd en kan niet naast de organisatie van een veiling gaan. Dan zou het ten koste kunnen gaan van het succes van de veiling en dat willen we absoluut voorkomen.’’

Bron: Persbericht