DSP veulenveiling: 35.000 euro voor Don Royal-zoon

Een hengstveulen van tweevoudig DSP-kampioen Don Royal uit een moeder van Bretton Woods was het duurste veulen van de DSP veulenveiling in Darmstad. Voor 35.000 euro ging dressuurhengstje Da Vinci naar Oostenrijk.

Er werd 28.000 euro betaald voor Five Star (For Romance II x Quaterback), die ook naar Oostenrijk vertrekt. Het duurste springveulen was Ewerton, een Emerald-zoon uit een moeder van Balou du Rouet. Voor 14.500 euro blijft dit hengstje in Duitsland. Voor de 63 veulens in de DSP-veiling werd gemiddeld 9.218 euro betaald, een fractie minder dan vorig jaar.

Veilinguitslag

Bron: St-Georg / Horses.nl