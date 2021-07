EDS-Prinsenstad collectie: veulens uit diverse stammen van zeer goed presterende dressuurpaarden

Op zaterdag 21 augustus vindt de EDS-Prinsenstad online veulenveiling plaats. Bekijk nu de ruim 65 dressuurveulens uit de collectie die op de website zijn gepresenteerd. Alle veulens zijn met zorg geselecteerd door het EDS-team, bestaande uit Tim Coomans, Nico Witte, Joop van Uytert en Joep Schellekens.

Het complete plaatje

Elk jaar vinden er meerdere EDS selectiedagen plaats, waarbij de veulens beoordeeld worden op exterieur en bewegingskwaliteit. Ook de afstamming speelt een rol in de selectie. EDS-team: “Wij zijn echt op zoek naar veulens die voldoen aan het complete plaatje. Dit jaar is dat weer volop gelukt. We zijn zeer te spreken over het aanbod tijdens de selectiedagen en hebben een topcollectie in onze ogen!”

Jonge hengsten doen het goed

De collectie is heel divers, met veulens van bewezen vaderdieren en veulens van jonge, beloftevolle hengsten. Zeker deze laatste categorie leverde een groot aantal opvallende veulens. Aanvoerder is hierbij de jonge kampioenshengst Jameson RS2, die maar liefst acht nakomelingen opgenomen zag worden in de collectie-2021. Eén van deze acht veulens is de donkere Ricciardo (Jameson RS2 x Jazz). Dit aansprekende hengstveulen heeft een actief achterbeen en galoppeert van nature bergop.

Twee goede zonen

Na Jameson RS2 volgen Las Vegas en Fürst Dior als topleveranciers in deze collectie met 6 en 5 geselecteerde nakomelingen. Van de eerstgenoemde is Renaissance (Las Vegas x Florencio) een interessant veulen te noemen. Moeder Call Me Set bracht al twee goede zonen voor op de hengstenkeuring en is de moeder van de bekende merrie Kiss Me Set (v. Fellini), die in 2018 gehuldigd werd al beste van de driejarige op de Nationale Merriekeuring. Fürst Dior heeft in Rieky’s Design (vm. Flemmingh) wellicht dé veilingtopper voortgebracht. Dit uitzonderlijk talentvolle veulen beweegt met veel kracht, souplesse en attitude.

Renaissance (Las Vegas X Florencio)

Uit een goed nest

Verschillende veulens uit de collectie zijn familie van zeer goed presterende dressuurpaarden. Zo is Royal Edition A (v. Blue Hors Monte Carlo TC) een nakomeling van de merrie Hot Shot A, die zelf Z2 dressuur geklasseerd is. Zij is de volle zus van Illusion A, die als 4 jarige de VSN Trofee won en 4e werd op de Pavo Cup.

Beste stam van Nederland

Richmond (v. Dynamic Dream) doet daar nog een schepje bovenop. In de goedgekeurde hengst Blue Hors Monte Carlo TC heeft dit rassige hengstveulen een hele bekende broer. Moeder Gina Ballerina is de halfzus van een Grand Prix paard en drie Lichte Tour paarden. De moederlijn mag gerekend worden tot één van de beste stammen van Nederland, wat Richmond extra interessant maakt om op te fokken.

Richmond TC (Dynamic Dream X United)

Bekijk de volledige collectie

Bent u nieuwsgierig naar alle andere kwaliteitsvolle veulens in de collectie? Bekijk ze dan allemaal via www.excellentdressagesales.com/collecties/

Bron: Persbericht