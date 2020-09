Edwin Enzerink slaat dubbelslag op Limburgse Veulenveiling

Fokker Edwin Enzerink kreeg op de twintigste editie van de Limburgse Veulenveiling twee fokproducten verkocht voor meer dan 18.500 euro. Pegasus (Berlin uit Grand Prix-merrie Absie) blijft voor 18.800 euro in Nederland, terwijl Trinidad (Tobago Z x Casall) voor 18.500 euro werd afgeslagen aan een Zuid-Afrikaanse koper.

Het duurste merrieveulen van de veiling was Nothing Compares D (Casall x Cassini I, fokker Dilara Pars). Zij vertrekt voor 16.000 euro naar Canada. Palermo (Tokyo du Soleil x Clinton, fokker Lucy Meulenberg) blijft voor 500 euro minder in Nederland.

Nog twee voor meer dan 15.000

Ook Utoki of the Paddocks (Catoki x Corofino I, fokker Anthony Mornie) en Powerfly Minka (Chacfly PS x Mr. Blue, fokker Familie van de Rijt) werden voor meer dan 15.000 euro verkocht.

De gemiddelde prijs kwam uit op 8.650 euro.

Bron: Persbericht