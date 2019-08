Eerste EDS Veulenveiling op manege Prinsenstad

Meer dan tachtig dressuur- en springveulens komen zondag 1 september bij de de EDS-Prinsenstad Veulenveiling onder de hamer. De veiling vindt voor het eerst plaats op het vijfsterrencomplex van Manege de Prinsenstad in Delft van familie Duijndam. Het is daarmee de eerste veulenveiling ooit in de regio Zuid-Holland.

De veulens zijn geselecteerd door het team van Excellent Dressage Sales (EDS), bestaande uit Tim Coomans, Eugène Reesink, Joep Schellekens, Joop van Uytert en Nico Witte.

Neus voor talent

“Met de EDS-veiling in het voorjaar is afgelopen jaren bewezen dat dit team een hele goede groep paarden bij elkaar weet te brengen. Veel EDS-paarden lopen inmiddels met succes in de sport. En de individuele teamleden slagen er ieder jaar weer in om veulens te selecteren die uitgroeien tot goedgekeurde hengsten of sportpaarden. Het is ongelofelijk wat deze groep ieder jaar weer weet aan te leveren voor de KWPN Hengstenkeuring. Daarvoor moet je echt een goede neus voor talent hebben. Daar kunnen de kopers op Manege de Prinsenstad nu ook van gaan profiteren. Er komt een zeer hoogwaardige collectie onder de hamer bij veilingmeester Marthijs Brouwer”.

Dressuurcollectie

In de collectie de dressuurveulens onder andere nakomelingen van Vivaldi en Totilas. Ook zijn er veulens in de collectie opgenomen die geselecteerd waren voor de Nationale Veulenkeuring. In de pedigrees van de geselecteerde veulens komen de namen Jazz, Ferro, Krack C en Flemmingh ook regelmatig voor. Daarnaast hengsten(lijnen) uit Duitsland. De F-lijn van Florestan I is vertegenwoordigd met veulens van Fürstenball, For Romance I, For Ferrero, Fürst Toto, Fürst Jazz, Feinrich, Ferguson en de jonge Fontaine. Donnerhalls invloed op de collectie komt van Daily Diamond, Just Wimphof en Deparon U.S.

Springveulens

Het aanbod van springveulens is nieuw op de EDS Veiling. De collectie bestaat uit nakomelingen van Casallo Z, Codex One, Dallas VDL, Quabri de l’Ilse, A’Lee Springpower, Balou du Rouet, Elvis ter Putte, Tangelo van de Zuuthoeve , Cohinoor VDL, Luigi d’Eclipse, Mosito van het Hellehof, Nixon van ’t Meulenhof, Jardonnay VDL en Kitt SB.

Bron: Persbericht