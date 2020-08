Eldorado-zoon met 27.000 euro topper HorseSales Auction

Zondagavond kwam de tweede editie van de HorseSales.Auction tot zijn ontknoping. Binnen twee uur viel voor de collectie van 29 veulens en één rietje Chacco Blue de virtuele veilinghamer. Voor een bedrag van 27.000 euro gaat Emillio de L’Esprit (v. Eldorado van de Zeshoek) als veilingtopper de boeken in. Hij werd op de voet gevolgd door Prince of Thieves van de Kallevallei, een Cornet Obolensky rechtstreeks uit Grand Prix merrie Sissi van t Schuttershof, die voor 26.000 euro naar Rusland vertrekt.

De gemiddelde prijs lag boven de 12.000 euro, meer dan de helft van de veulens wist de kaap van 10.000 euro te slechten. “Waanzinnig”, glundert mede-organisator Harold Renken na afloop. “We hadden naar onze mening een zeer goede collectie. Die blijkt op niveau te zijn geschat. De reacties van zowel fokkers als kopers zijn momenteel overweldigend.”

Stam van Marthago

Veilingtopper Emillio de l’Esprit vindt na een stevig biedduel zijn nieuwe thuis in Frankrijk. De zoon van Eldorado van de Zeshoek komt uit de stam van Marthago. En zijn moeder Zarthago bracht al drie paarden die op het hoogste niveau meespringen.

Er was ook grote interesse voor Touchdown RV Z (v. Tangelo van de Zuuthoeve zoon) en Cibelle van de Dassenheide (v. Cabrio van de Heffinck). Beide veulens vertrekken voor 20.000 euro, naar Amerika en Polen. Touchdown RV Z is een rechtstreekse nakomeling uit Grand Prix merrie HH Kannan’s Girl. En Cibelle van de Dassenheide heeft met Shakira de Kreisker ook een moeder die internationaal presteerde. Eveneens in trek bleek Quanta Blue RV Z (v. Quabri de L’Isle) die voor 18.000 euro richting Oost-Europa vertrekt.

Copperfield Z (V. Comme il Faut), de halfbroer van Grand Prix winnaar Farmers Proud, bracht 14.000 euro op. En voor hetzelfde bedrag vindt Catoki-dochter Pia Terma haar nieuwe thuis bij een Nederlandse topruiter.

‘Voortborduren’

“We konden voortborduren op onze ervaring uit de eerste editie”, laat Chris de Heer optekenen. “Het klantenbestand groeit. En we merken dat we op de sympathie van de fokkers kunnen rekenen. Het platform staat als een huis. En met deze geweldige cijfers hopen we alleen maar dat we zo door kunnen groeien.”

Collectie

Bron: Persbericht www.horsesales.auction