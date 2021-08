ESI veulenveiling: Europa’s veiling voor exclusieve springveulens

Op vrijdag 27 augustus 2021 vindt de ESI Veulenveiling plaats op CSI Klein Roscharden in het Duitse Lastrup. In totaal worden er 43 eliteveulens geveild, die zorgvuldig zijn geselecteerd door veilingmanagers Hendrik Klatte en Otto Vaske. De prestaties van de moederlijnen van deze veulens waren prioriteit bij het selecteren van de veulens voor de veiling.

Hoe exclusief de collectie veulens is laat Ringo Star ( catalogusnummer 15) zien, een indrukwekkende hengst van Carthago Z x Argentinus x Cassini I uit de directe moederlijn van Cristallo I & II. De lijst veelbelovende aakomende talenten is groot, zoals de hengst Calvero ( catalogusnummer 2) van Cornet’s Quaprice x Diarado uit de moederlijn van de bekende Calvaro en Landadel, gevolgd door de hengst Con du Rouet (catalogusnummer 8), van Conthargos x Baloubet du Rouet x Weinberg. De grootmoeder van Con du Rouet is ook de moeder van Levantado, Bacarole en Baloutelli.

Wereldberoemde spring- en dekhengsten

Vanilla Ice (catalogusnummer 13), een merrieveulen van Vigo d’Arsouilles x Action Breaker x Argentinus, komt uit de moederlijn van Banda de Hus, die op 1.60m-niveau heeft gespresteerd. Een andere zeldzaamheid is Cupid ( catalogusnummer 36), een veulen van Carthago Blue uit de volle zus van Armitage. De stambomen van deze eliteveulens zijn van wereldberoemde spring- en dekhengsten, zoals Tangelo van de Zuuthoeve, Aganix du Seigneur, Clarimo, Comme Il Faut, LB Convall, Verdi TN, Eldorado van de Zeshoek TN, Diamant de Semilly, Chilli Willi en Nevados S.

Biedingen

U kunt vrijdag 27 augustus online bieden via www.esi.auction of ter plekke op CSI Klein Roscharden. Twijfel bij eventuele vragen niet om contact op te nemen:

Hendrik Klatte +49 (0) 172 5213481

Bron: Horses.nl / Persbericht