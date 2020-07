Exclusief, origineel rietje Chacco-Blue in tweede KWPN Online Veulenveiling

Vanaf morgen is het mogelijk om mee te bieden op de tweede KWPN Online Veulenveiling collectie. Deze veiling is georganiseerd in samenwerking met De Wiemselbach en Stal 't Hofstee. Naast de 21 veilingveulens is er ook een exclusief, origineel rietje sperma van Chacco-Blue aan de veiling toegevoegd.

De tweede online veulenveiling is nog interessanter geworden met het toevoegen van het rietje sperma van Chacco-Blue. Het sperma van de legendarische Chacco-Blue is nauwelijks nog verkrijgbaar. Op veilingen worden er topprijzen betaald voor embryo’s en veulens van Chacco-Blue. Interessanter wordt het niet, dus grijp je kans! De veiling loopt ditmaal niet af op maandagavond, maar op dinsdagavond 28 juli.

Halfbroer van 1.45m-paard

De veilingcollectie bestaat uit 18 springveulens en drie dressuurveulens, waarvan de meeste springveulens afstammen van een van de ‘Wieselbach-hengsten’. Zo ook Van Gogh-zoon Patrimonium B. Hij is een halfbroer van het Italiaanse1.45m-springpaard Gezant B (v.Sam R) en van Ivar B (v.Up To Date) die 1.30m springt in Zuid-Afrika. Zijn moeder, de elitemerrie Cinderella (v.Vaillant), is een volle zus van het internationale 1.50m-paard Dominicus B en een halfzus van twee 1.40m-paarden. Ook het Grand Prix-paard Corella (v.Saros xx) komt uit deze directe moederlijn.

Viermaal Van Gogh

Naast dit Van Gogh-veulen maken nog drie andere nakomelingen van deze populaire Grand Prix-hengst deel uit van de collectie. De fantastisch galopperende Perfect Match (v.Van Gogh) heeft de Indoctro-merrie Chulanda als moeder. Zij is een halfzus van de 1.40m-paarden Farezzo (v.Arezzo VDL) en Elanda (v.Harley VDL). Een andere halfbroer van Hold Up Premier is actief op 4*-niveau in de eventingsport. De 1.60m-paarden Coleman (v.Tangelo van de Zuuthoeve) en Zarmara (v.Emilion) komen ook uit deze moederlijn.

Moeder is volle zus van Grand Prix-paarden

Van Hanley maakt onder andere zijn dochter Paola deel uit van de collectie. Haar moeder is de volle zus van het 1.60m-Grand Prix-paard Bonzay (v.Numero Uno), van het 1.55m-Grand Prix-paard Casanova, van het 1.40m-paard Fabiola en van het 1.30m-paard Valentijn Uno. Uit deze moederlijn komen nog vele andere sportpaarden zoals het 1.50m-paard Goody (v.Eldorado van de Zeshoek, Van Gogh-dochter Helena die in het 1.40m is geklasseerd en diverse internationale 3*- en 4*-eventingpaarden. Kensington ES-dochter Petra is nauwverwant aan Paola. Haar moeder, de Numero Uno-dochter Karina, is namelijk een halfzus van de hierboven genoemde Helena (v.Van Gogh).

Molga-stam

Verschillende (groot)moeders hebben zichzelf bewezen in de sport. Bijvoorbeeld de grootmoeder van Pearl Jam Molga. Deze telg uit de Molga-stam heeft als grootmoeder de hengstenmoeder Kyolga (G.Ramiro Z). Zij bracht van Toulon de KWPN-goedgekeurde hengst Just One en behaalde zelf het sportpredicaat in zowel dressuur als springen! Daarnaast gaf zij diverse internationale springpaarden zoals het 1.45m-paard Zydalgo M (v.Heartbreaker). Ook de 1.60m-paarden Orlando (v.Silvio II) en Durant-W (v.Vaillant) zijn nauwverwant aan Kensington ES-dochter Pearl Jam Molga.

Prachtige Imposantos-zoon

Van de drie dressuurveulens maakt Private Dancer deel uit van de collectie. Deze prachtige zoon van Imposantos heeft als moeder de ZZ-Licht-merrie Famira. Zij is tevens een volle zus van het Lichte Tour-paard Gregor (v.Quaterback). Zijn grootmoeder, van Rousseau, is een halfzus van het Lichte Tour-paard Zakira B (v.Special D) en van het ZZ-Zwaar-paard Chakira B (v.Dreamcatcher). First Date-zoon Philippe is een halfbroer van de KWPN-goedgekeurde Lloyd (v.Governor) van Adelinde Cornelissen. Zijn grootmoeder is een halfzus van onder andere het Lichte Tour-paard Libi’Do B (v.Democraat). Het merrieveulen Part Deux stamt af van de zeer interessant gefokte Fürst Toto, haar pedigree vervolgt met de Grand Prix-hengsten én -leveranciers Krack C en Donnerhall. Uit deze directe moederlijn komen diverse Duitse goedgekeurde hengsten. Haar moeder is tevens een halfzus van enkele betere dressuurpaarden.

Vrijdag starten de biedingen

Vanaf morgen, vrijdag 24 juli, starten de biedingen op deze collectie. Ben je nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel via www.kwpn.auction. Tevens word je dan op de hoogte gehouden van alle KWPN-veilingen. Dinsdag 28 juli vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Alle veulens zijn beoordeeld door een KWPN-inspecteur op exterieur en correctheid in beweging én klinisch gekeurd door een dierenarts. Daarnaast kun je telefonisch meer informatie krijgen over de veulens via de inspecteur.

Talent voor de toekomst

Op zoek naar een potentieel sportpaard? Een talent voor de toekomst? Bekijk dan nu de collectie en maak je keuze! De KWPN-inspecteur staat je graag te woord en helpt je bij al jouw vragen over de veulens. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen in het internationale transport. Voor vragen kun je contact opnemen met Rianka Hazeleger via [email protected], 0341-255511 of kun je bellen met Wim Versteeg: 06-54201800.

Bron: persbericht