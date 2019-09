Fences dag 3: Gemiddeld 31.000 euro voor driejarigen en 14.400 voor veulens

De eerste dagen van de Fences-veilingen liepen al goed en die trend werd gisteren op de derde dag doorgezet. Op de Franse eliteveiling werden 18 van 20 jonge paarden verkocht en 5 van 8 veulens voor een totaalbedrag van 630.000 euro. De 18 jonge paarden brachten gemiddeld 31.000 euro op en de vijf veulens gingen voor gemiddeld 14.400 euro van de hand.

Duurste bij de jonge paarden was Guevara du Chateau (Diamant de Semilly x Royal Feu) met 67.000 euro. Deze driejarige hengst heeft zes internationaal springende paarden als halfbroers en -zussen. Net iets daaronder zat de prijs van D-Day de Tiji Z (See Coast Don’t Touch Tiji Hero Z x Air Jordan) met 56.000 euro. Het duurste veulen was met 18.000 euro Jeena Mail (Utrillo vd Heffinck x Iowa).

Klik hier voor de uitslag van Fences dag 3 (met transparatie over teruggekochte paarden)

Bekijk hier de volledige collectie

Bron: Horses.nl