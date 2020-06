Flanders Foal Auction gaat live in Beervelde

Gezien de huidige omstandigheden hebben veel veulenveilingen voor een online veiling gekozen. Voor de Flanders Foal Auction maakt dat geen verschil en gaat op zaterdag 4 juli zoals vanouds live. Gerald Lenaerts en Luk Van Puymbroeck hebben 25 kwaliteitsvolle springveulens geselecteerd die in het Belgische Beervelde onder de hamer komen.

Gerald Lenaerts vertelt: “We gaan met beperkt publiek veilen. Dat wel. We mogen buiten de medewerkers om tweehonderd mensen uitnodigen. We hadden natuurlijk liever iedereen toegelaten, maar we zullen ons moeten houden aan de Belgische regelgeving omtrent het Corona virus. Patrick Gansbeke, organisator van het Flanders Horse Event in Beervelde, regelt tentjes waarin we een tafel voor vier tot zes personen kunnen plaatsen. Hem kennende zorgt hij weer voor veel sfeer en kunnen we rekenen op een mooie avond.” De veulenpresentatie start om 18.30 uur, de daadwerkelijke veiling om 20.00 uur en is live te zien op Clipmyhorse.com.

Zekerheid

Het veilingdebuut in Beervelde leverde vorig jaar een recordprijs van 73.000 euro op voor een Chacco Blue-veulen en een gemiddelde prijs van ruim 24.000 euro. “De vaders moeten interessant zijn. Ons handelsmerk, in combinatie met die zeer goede moederstammen. Het klinkt misschien wat saai, maar het werkt voor ons wel. De klant wil iets kopen waar ze zeker van kunnen zijn. Daarom hebben we weer veulens van Baloubet du Rouet, Chacco Blue, Cornet Obolensky, Comme il Faut, Diamant de Semilly, maar ook Balou du Reverton. Sommigen noemen dat commercieel fokken. Dat klinkt haast negatief, maar dat zou niet moeten zijn. De kans is beduidend groter dat er een topveulen staat. Dan ben je toch goed bezig in de fokkerij.” Vertelt Lenaerts.

Bron: Persbericht