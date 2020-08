Gehele veilingcollectie EDS-Prinsenstad online

Op zaterdag 29 augustus vindt de EDS-Prinsenstad online veulenveiling plaats. Vandaag zijn alle veulens uit de collectie op de website gepresenteerd. De totale collectie bestaat uit 64 talentvolle dressuurveulens en twee interessante embryo’s.

Net als elk jaar heeft het EDS-team tijdens de selectiedagen gekeken naar het model en de bewegingskwaliteit van de veulens. Daarnaast speelt ook de afstamming van het veulen een rol in de selectie. Dit leverde een brede collectie getalenteerde veulens op.

Livius

Opvallend is de jonge KWPN hengst Livius, die vader is van verschillende talenten uit de collectie. Met de zeer goed bewegende Pretty Perfect, Primadonna en Piretti Xagovia laat de KWPN hengst zien te beschikken over een goede eerste veulenjaargang.

Opvallende veulens

Andere opvallende veulens die afstammen van jonge hengsten zijn de krachtig bewegende Pardoux (v. Fürst Toto), het fraaie hengstveulen Poseidon (v. Koning) en het elegante merrieveulen Prima Donna (v. Kevin). Ook nakomelingen van Lord Europe, Liverpool TC, Lennox U.S, Kjento, Le Formidable, Daily Diamond en Jameson RS2 zijn opgenomen in de collectie.

Wellicht laatste kans

Niet alleen jonge hengsten hebben hun aandeel in de collectie, ook bewezen topverervers zoals Vivaldi, Desperado, Dream Boy, Blue Hors Zack en For Romance I zien we terug. Daarbij is Pegasus BSW een extra bijzonder veulen, omdat hij wellicht een van de laatste zonen is van de wereldberoemde hengst Jazz. Dit in combinatie met de bekende moederlijn, die van de bekende fokwaardetopper Annabel, maakt hem zeer interessant om op te fokken.

Pegasus BSW (Jazz x Dream Boy)

Hetzelfde geldt voor het hengstveulen Ultron van het Hulsterhof (v. Weltmeyer). Hij is waarschijnlijk een van de laatste kansen om een rechtstreekse zoon te bemachtigen uit de fantastisch fokkende hengst Weltmeyer.

Uniek! Twee embryo’s worden geveild

Uniek aan de EDS-Prinsenstad online veulenveiling is dat er ook twee embryo’s worden geveild. Het eerste embryo is van de merrie Hubertje (Jazz x Contango) en de jonge, talentvolle hengst Lord Europe. Hubertje is de volle zus van de KWPN hengst Tango, die tevens Grand Prix geklasseerd is. Zelf wist de Elite, Sport merrie te overtuigen tijdens de kampioenskeuring van de Nationale Merriekeuring en ontving eerder al een 9 voor de manier van draven op de stamboekkeuring.

Jameson x moeder van Vivaldi

Het tweede embryo is zo waar nog interessanter. Dit embryo is van de merrie Renate-Utopia ( Jazz x Ulft), bekend als moeder van de preferente hengst Vivaldi, en de kampioenshengst Jameson RS2. Renate-Utopia bracht naast Vivaldi onder andere de merries Wiona-Utopia en Zenzi-Utopia, die beide al het predicaat preferent dragen. Jameson RS2 behoeft niet veel uitleg, de jonge hengst won de titel op de KWPN hengstenkeuring in Den Bosch en voegde al vele overwinningen toe aan zijn nu al indrukwekkende palmares.

Live presentatie van de veulens

Op zaterdagmiddag 29 augustus vindt een live presentatie van de veulens plaats. Het bijwonen van deze live presentatie is, vanwege de geldende coronamaatregels, maar voor een beperkt aantal personen mogelijk. Een ticket voor het bijwonen van de live presentatie van de veulens in de middag en de veiling in de avond (zonder veulens) kost € 125,-. Een tafel voor 6 personen kost €600,-. Uiteraard wordt u de gehele middag en avond voorzien van een drankje en wordt er een diner verzorgd. De live presentatie van de veulens in de middag is ook online te volgen.

Bekijk de gehele collectie via www.excellentdressagesales.com. Voor meer informatie over de tickets voor de live presentatie kan u contact opnemen met [email protected].

Bron: Persbericht