Gemiddeld 10.000 euro voor veulens in Paderborn

De Westfaalse veilingen van springveulens op grote concoursen in de regio bestaan nu al zeven jaar en het blijft een succesrecept. Dit jaar verkocht het Westfaalse stamboek op vier wedstrijden kleine collecties veulens elke keer voor gemiddelde prijzen boven de 10.000 euro. Zo ook afgelopen weekend op CSI Paderborn. Daar brachten de twaalf veulens samen 120.000 euro op, precies 10.000 euro gemiddeld dus. De topprijs was voor Catina (Comme il faut x Clinton) met 16.000 euro.

“Waar we blij mee zijn is dat veel veulens aan springruiters zijn verkocht. Dat was ooit ook de opzet van deze veilingen. De veulens van de fokkers naar de sportruiters brengen”, vertelt verkoopchef Carsten Lenz namens het Westfaalse stamboek.

Klik hier voor alle prijzen

Bron: Horses.nl