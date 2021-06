Gemiddeld 26000 euro tijdens Equbreeding.auction

Het team van Equbreeding.auction zorgde ditmaal voor één van de meest spraakmakende veilingcollecties van het jaar. En dat kwaliteit steeds een eindpunt vindt werd duidelijk in de veiling die op dinsdag 22 juni sloot.

Gemiddeld werd er maar liefst 25.875 euro betaald voor een veulen en 29.250 euro voor een embryo. 80% van de veulens vond een nieuwe eigenaar.

Het meeste geld kwam uit Zuid-Afrika en werd betaald voor een exclusief embryo van Chacco-Blue uit Panama du Seigneur (Darco). Panama du Seigneur sprong zelf op een 1.60m niveau en werd enkele jaren terug, voor de fokkerij aangekocht voor 250.000 euro. De nieuwe koper betaalde voor het exclusief embryo maar liefst 42.000 euro.

Duurste veulen

Duurste veulen werd Catfight JT Z. De dochter van Comme Il Faut uit de volle zus van Charlemagne JT Z vond een nieuwe thuis in Canada voor 38.000 euro. “Het resultaat bewijst dat kwaliteit steeds zijn weg vindt,” vertelt Matthias Claeys. “Een sportieve investering, en zo denken ook heel wat investeerders,” voegt Jody Bosteels toe. “We zijn enorm opgetogen met het resultaat en bedanken alle fokkers en kopers voor het vertrouwen in onze veiling. Ondertussen werken we verder aan onze volgende editie in augustus.”

Bron: Horses.nl