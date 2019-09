Gemiddeld 5.377 euro op SELL veulenveiling, topper 16.000 euro

Geheel volgens de tendens op Nederlandse veulenveilingen dit jaar, is ook op SELL Veulenveiling Brabant gebleken dat kopers in binnen- en buitenland steeds kritischer worden. Op zaterdagavond gingen de handen snel in de lucht voor de goed bewegende dressuurveulens en de interessant gefokte, goed gemodelleerde springveulens, maar bleven de prijzen voor veel veulens hangen tussen de 4.000 en 6.000 euro. Met 16.000 euro was Only Diamond (v. Daily Diamond) de duurst verkochte.

Veilingvoorzitter Anton van Limpt heeft na afloop gemengde gevoelens over de veiling op de gezellige en drukbezochte Manege Heijligers in Asten. Het duurste dressuurveulen, de beeldschone Only Diamond (Daily Diamond x Dream Boy x Dayano) fokte Van Limpt uit de nummer 10 van de NMK, Inola M, die hij zes jaar geleden zelf als veulen kocht op SELL Veulenveiling Brabant. Er werd op voorhand al veel interesse getoond in Only Diamond en ze kreeg uiteindelijk voor 16.000 euro een nieuwe eigenaar in Dubai.



‘Het zit er niet in dit jaar’

Anton van Limpt hoopte voor de overige fokkers ook goede prijzen, maar niet alle veulens werden verkocht. “We zagen de opbrengsten op de eerdere veilingen in Nederland ook al teruglopen. Ik ben veel achter de schermen geweest en heb veel fokkers gesproken. De meesten waren niet eens erg teleurgesteld. Misschien zit er meer realiteitszin bij de fokkers dan we denken. Ze zeggen: ‘Het zit er niet in dit jaar en we zijn blij met wat we hebben gekregen.’ We verwachten wel dat we in de toekomst veel van de veulens gaan horen, want het gros gaat naar professionele stallen en zal daar alle kansen krijgen.”

Gemiddeld 5.377 euro

De gemiddelde prijs kwam uit op 5.377 euro. Acht veulens werden voor 10.000 euro en meer afgeslagen. Voor 15.000 euro werd Oxford Utopia (Fontaine TN x Sorento, fokker Hans Ligtvoet uit Esbeek) uit de stam van Olivi verkocht. De dressuurveulens Oerolinus (Just Wimphof x Zhivago, fokker Janssen uit Oploo) en One-Time Daula (Glock’s Toto jr. x Florencio, fokker Wim van Tilborg uit Mierlo) brachten 14.000 euro op. Egbert Schep, die diverse aankopen deed, legde de geweldig bergopwaarts lopende voshengst Ox-bridge (In Style x Connaisseur, fokker Hans Koopman) uit de stam van Don Juan de Hus vast voor 10.000 euro.

11.000 euro voor Comme il faut-veulen

Bij de springveulens was 11.000 euro het hoogste bod voor Claim the fame (Comme il Faut x Cassini II), door Julia van Benten in Deurne gefokt uit een halfzus van drie 1.60m springpaarden, en de zeer chique Minoque S (Casall x Big Star, fokker Nico Schulpen). Teus van den Brink legde zijn hand op vijf springveulens, waaronder de geweldig atletisch bewegende Cedric DZ (Chatte Botte du Ruisseau Z x Carthino Z, fokker Driessen uit Heythuysen) voor 7.000 euro.

Longineshorloge en Peter Paul Bouman-wisselbokaal

Marthijs Brouwer, die op de valreep voor SELL-veilingmeester Frederick De Backer inviel, deed zijn werk vlot. De veiling begon om 18.00 uur en iets voor 22.30 uur waren de 76 veulens afgeslagen. Het Longines herenhorloge dat door para-amazone Rixt van der Horst werd ingebracht bracht 1.500 euro op, dat snel wordt overgemaakt naar ParaPaard. Ook werd er stil gestaan bij Peter Paul Bouman, de vaste voorbrenger die in januari verongelukte. Als eerbetoon aan de ‘aanjager’ van de veiling, de voorman van de voorbrengers, werd voor het eerst de Peter Paul Bouman Wisselbokaal uitgereikt aan de SELL-vrijwilliger van het jaar en dat was Toon Jaspers die zich al jarenlang inzet voor de Brabantse veiling.

Alle prijzen

Bron: Persbericht