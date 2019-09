Gemiddeld bijna 7.000 euro op onlineveiling Hannover

Waar het aan ligt is lastig te zeggen, maar op de één of andere manier lukt het Duitsers beter om hun veulens aan de man te brengen. Hannover introduceerde dit najaar de onlineveiling en de 30 veulens in de veiling werden voor gemiddeld 6.933,33 euro verkocht. Flink wat meer dan de gemiddeldes van de drie KWPN online veilingen van dit jaar (3.600, 4.100 en 3.500 euro).

Met 16.500 euro was Francie Bell Boa (For Romance I x Fürst Nymphenburg) de topper van de eerste Hannoveraanse onlineveiling. Zij was ook het enige veulen dat over de 10.000 euro ging. Twee keer werd er 9.500 euro betaald: voor Eternal Darling (Erdinger x Dancier) en Edison (Emerald vh Ruytershof x Quasimodo vd Molendreef).

Slechts vier onder de 5.000 euro

De kracht van de Hannoveraanse onlineveiling zit ‘m ook niet in de uitschieters, maar in het feit dat bijna elke inzender naar huis ging met een prijs boven de 5.000 euro voor zijn of haar veulen. Van de dertig veulens werden er slechts vier onder de 5.000 euro verkocht. Deze vier veulens brachten allemaal 4.500 euro op.

Zeer tevreden

De Hannoveraanse verkoopchef, Jörg Wilhelm Wegener, is zeer tevreden met het resultaat van deze eerste onlineveiling. “We zijn er heel blij mee dat we op deze manier nieuwe inzenders en nieuwe kopers hebben kunnen trekken.” Bezoekers uit 63 landen bekeken de collectie online en meer dan 200 mensen registreerden zich om veulens te kunnen kopen.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl