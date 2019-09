Gemiddeld ruim 7.400 euro op eerste EDS Prinsenstad veulenveiling

De 83 veulens in de eerste editie van de EDS Prinsenstad veulenveiling in Delft werden voor ruim 7.400 euro gemiddeld verkocht. Veilingtopper Our Totilas M was zijn nieuwe eigenaar in Dubai 42.000 euro waard. Ook voor de springveulens wisten de kopers de weg naar de bijzonder goed bezochte veiling bij Manege De Prinsenstad te vinden. Okidoki (v.Kitt SB) was met 16.000 euro het duurste springveulen.

Voor volgepakte tribunes veilde Marthijs Brouwer in de open lucht 83 veulens. De hoekmannen konden het vaakst hun lampje omhoog doen bij Our Totilas M uit de fokkerij van familie Van Mook uit Alem. Zij kozen Totilas voor hun topmerrie Umathika M elite pref prest (Sandro Hit x Ferro) en dat leverde ruim een jaar later 42.000 euro op. Een koper uit Dubai kocht deze halfbroer van de hengst Dundee M en de Grand Prix-paarden Adagio M, Black Shadow M en Cardon M. Otharin S (Sir Donnerhall x Apache) en Othello A (Daily Diamond x Lord Leatherdale) werden gelijk na elkaar voor 27.000 en 25.000 euro werden afgeslagen. Gemiddeld was er voor de dressuurveulens 7.624 euro.

Springveulens

De springveulens vonden ook gretig aftrek in Delft. Okidoki (Kitt SB x Stakkato, gefokt uit de stam van onder andere Burggraaf) was helemaal uit Haaksbergen gekomen. Het met veel balans galopperende bruine hengstveulen bracht voor zijn fokker Wilfred Nijhof 16.000 euro op. Met 14.000 euro als verkoopprijs volgde de vos OBalou UB (Balou du Rouet x Chin Chin x Nimmerdor, uit de bekende Sina-stam). Gemiddeld was er voor de springgefokte veulens 6.120 euro.

Kwaliteit goed verkocht

“Dit was heel goed, top gewoon”, kijkt Joop van Uytert namens namens de EDS-organisatie terug. “Je ziet dat kwaliteitsveulens goed verkocht worden en goed geld opbrengen. Als de kwaliteit wat minder is, zie je dat in de prijs terug. Als je veulens hebt die met uitstraling binnenkomen en zich goed laten zien, dan maak je geld. Er was veel publiek, een hele goede sfeer en er zijn denk ik rond de twintig veulens naar klanten in Zuid Holland verkocht. De opzet was nieuw en er was vrije entree. Ik denk dat we iets moois neergezet hebben. Het was een perfecte dag.”

Verbinding

De familie Duijndam kijkt ook terug op een geslaagde dag: “We hebben veel positieve reacties gehad op de accommodatie en organisatie van de fokkers en het publiek dat in grote getalen is gekomen naar deze eerste veiling. Het was een primeur voor Zuid Holland! We hebben een mooie verbinding gemaakt tussen de fokkers uit heel Nederland en de kopers uit Zuid-Holland.”

Volledige collectie

Bron: Persbericht/Horses.nl