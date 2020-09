Grand Prix Sales 3.0 veilt halfzus van Emir R

In de collectie springveulens van de Grand Prix Sales 3.0 zien we merries die vier generaties lang Grand Prix-winnaars en goedgekeurde springhengsten voorbrachten. Het merrieveulen Prima Termie van de Crumelhaeve (Untouchable x Rubert R) is een halfzus van Grand Prix-hengst Emir R en Pharrell GPH (Hardrock Z x Baloubet du Rouet) is een halfbroer van KWPN-hengst Just Apple.

Naast de twee eerder genoemde veulens, zijn er nog zes interessant gefokte veulens in de collectie opgenomen. Casper van de Nachtegaal Z (v. Codex One) is een halfbroer van het internationale Grand Prix-paard Zypern III (v. Casall) en is nauw verwant aan topvererver Berlin.

Twee Cornets

Twee Cornet Obolensky-zonen komen ook uit een zeer goed nest. Copacabana Style VK Z is een neefje van Daniel Bluman’s Grand Prix-paard Gemma W, en een halfbroer van Floyd W en de getalenteerde Important Style VK van Loewi Joppen. Cornet-zoon Cosmo 2000 Z komt uit een zus van het internationale Grand Prix-paard Canasta Z en is een neefje van Grand Prix-winnaar Caribis Z.

Van ’t Roosakker-lijn

Uit de talentvolle vijfjarige Pia-Lotta van ’t Roosakker (v. Comme il faut) is het zeer complete hengstveulen Top van ’t Roosaker VK Z (v. Tangelo van de Zuuthoeve) geselecteerd. Uit de directe moederlijn van Zambesi TN en Van Schijndel’s Now or Never komt de stoere Grandorado TN-zoon Google Z. Met de opvallende springhengst El Barone 111 Z maakt het merrieveulen Puck, nichtje van Grand Prix-merrie Dolores BH, de collectie van acht springveulens compleet.

Handige informatie

De online veiling van Grand Prix Sales vindt plaats op maandag 14 september. Voor meer info, zie http://www.grandprixsales.nl/