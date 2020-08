Grand Prix Sales breidt aantal veilingen uit, ook embryo’s en drachtigheden

Het succes van de eerste twee online veilingen smaakt naar meer. Sannah Angenent en Marjolein Ras van Grand Prix Sales breiden daarom hun aanbod op korte termijn uit met twee veilingen op 14 september voor veulens geboren in mei, juni en juli en op 14 december voor embryo’s en drachtigheden. Fokkers kunnen zich melden.

De première van Grand Prix Sales zou eigenlijk plaatsvinden tijdens het CSIO/CDI Twente in juli, maar het internationale springtoernooi kon vanwege het heersende coronavirus geen doorgang vinden. Daarom werd gekozen voor een online veiling van dressuur- en springveulens op 3 en 4 juli. Precies een maand later volgde de tweede editie. In beide gevallen leverden de veulens gemiddeld meer dan 13.000 euro op.

‘Goed gevoel’

“Daar hebben niet alleen wij, maar ook de fokkers en klanten een goed gevoel aan overgehouden”, vertelt Sannah Angenent. “Daarom breiden wij ons aanbod aan veilingen uit. Op 14 september houden we nog een keer een online veiling voor veulens die zijn geboren in de maanden mei, juni en juli. Drie maanden later, op 14 december, volgt er dan nog een nieuwe veiling nu voor embryo’s en drachtigheden.”

Twente

“En natuurlijk hopen we op 11 en 12 juni 2021 met een klein jaar vertraging voor het eerst zelf bij het CSIO/CDI Twente in Geesteren aanwezig te zijn om daar tijdens een internationaal topevenement een hoogwaardig aanbod van spring- en dressuurveulens te veilen. Daarna gaan we de online veilingen van dit jaar herhalen. Uiteraard willen we daarbij in alle gevallen de kwaliteit en exclusiviteit van onze collecties tijdens onze eerste twee veilingen waarborgen.”

Fokkers kunnen zich vanaf nu al aanmelden voor een of meer van de genoemde veilingen van 2020 en 2021.

Klik hier voor meer informatie

Bron: Persbericht