Halve ton voor merrieveulen van Bundeskampioen Va’Pensiero

Op de tweede Online-Fohlenauktion van Klosterhof Medingen werd het merrieveulen Vie en Rose (Va'Pensiero x De Niro) voor 50.000 euro afgeslagen. De dochter van de voormalig Bundeskampioen blijft voor dat bedrag in Duitsland. Vie en Rose komt uit dezelfde moederlijn als de bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Q-Sieben.

Uit dezelfde moederlijn komt ook het één na duurste veulen: Insider (In My Mind x Herbstkönig). Het hengstveulen werd afgeslagen voor 16.000 euro. Er werd 500 euro minder betaald voor Danira (Danone I x De Niro). Twee veulens wisselen voor 13.000 euro van eigenaar: Quanita (Q-Sieben x De Niro) en Very Special (Va’Pensiero x Don Frederico).

Complete veilinguitslag.

Bron: Horses.nl