Hannover: 21.000 euro voor Fürst Belissaro-hengstveulen

In het zeventigste jubileumjaar van de Verdener Auktionen kwam voor het eerst in het voorjaar een groep spring- en dressuurveulens onder de hamer. Fidus (Fürst Belissaro x Dr. Watson) maakte bij de presentatie al veel indruk en werd dankzij de kwaliteit in zijn beweging afgeslagen voor 21.000 euro. Het zwarte hengstveulen is verkocht aan een fokker in Ritterhude.