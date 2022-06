Helgstrand betaalt 90.000 euro voor Dynamic Dream-veulen op eigen veiling

Andreas Helgstrand heeft flink geïnvesteerd op de Schockemöhle & Helgstrand Exclusive Live Foal Auction, die op zijn accommodatie in Uggerhalne werd gehouden. Hij kocht het door Lena en Rasmus Dalsgaard gefokte hengstveulen Dynamic Heart (Dynamic Dream x Zack) voor 90.000 euro. Zijn zakenpartner Søren Grønborg, mede-eigenaar van Revolution, betaalde 65.000 euro voor Brix So Special (So Perfect x Fürstenball).

Dynamic Heart is een halfbroer van de Oldenburger zadelkeuringskampioen Texas Tokio (v. Tomahawk). Het hengstveulen Brix So Special is de halfbroer van de voor 80.000 euro verkochte Brix Rafiniro, een zoon van Revolution.

Vitalis-kinderen in trek

Voor het duurste merrieveulen, de door Lone Boegh Henriksen gefokte HP Vivienne (Vitalis x Bonds) werd 34.000 euro betaald. Worres Fly (Franklin x Dr. Doolittle) ging voor 25.000 euro van de hand en HP Vittorio (Vitalis x De Niro) en Grevens Drake (Dynamic Dream x Fürst Romancier) leverden 20.000 euro op.

Bron: Eurodressage/Horses.nl