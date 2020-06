Hengstveulen van Vitalis topper in Verden: 52.000 euro

Bij de online veulenveiling van het Hannoveraner verband ging Valentin (Vitalis x Fürstenball) voor de hoogste prijs naar een nieuwe eigenaar. De Amerikaanse kopers betaalden 52.000 euro voor het voskleurige dressuurhengstje.

Er werden bijna 60 biedingen geplaatst voor Valentin, die gefokt werd door Enrico Messelis. Drie jaar geleden was de volle zus van Valentins moeder ook al één van de topveulens in de Elite veulenveiling van Verden. De veilingtopper stond op eenzame hoogte vandaag. Voor de meeste andere veulens werden bedragen tot 10.000 euro neergeteld. De aansprekende My One (Morricone x Bordeaux) ging voor 16.000 euro naar Zwitserland.

Veulens en rijpaarden digitaal geveild

In de collectie van vandaag kwamen 19 dressuurveulens onder de hamer. “Dit is de derde online veiling in Verden binnen vier weken” vertelt algemeen directeur Wilken Treu na afloop. “Het geeft ons een goede kans om de handel door te laten gaan voor onze fokkers en onze klanten.” Volgende week zijn de springveulens aan de beurt. Half juli komen er weer rijpaarden onder de hamer, net als vorige week. Deze kunnen persoonlijk bekeken en uitgeprobeerd worden, voorafgaand aan de online veiling.

Volledig veilingresultaat

Bron: Hannoveraner Verband / Horses.nl