Holsteiner Elite veulenveiling: 25.000 Euro voor Eldorado van de Zeshoek-dochter

Voor een gemiddelde prijs van 10.116 euro werden gisteren 61 veulens afgeslagen in de Holsteiner Elite veulenveuling. Vijf veulens brachten meer dan 20.000 euro op waarmee de Eldorado van de Zeshoek-dochter Electra (mv. Concorde) uit de stam van GP-hengst Cumano de veilingtopper was voor 25.000 euro.

In totaal brachten de veulens 617.100 euro op. Het op één na duurste veulen was de Vingino-nakomeling Venedig (mv. Comme il Faut). Het merrieveulen uit de stam van het GP-paard Quiwi dream vertrok voor 24.000 euro naar Oosterijk. Voor de Caretino-zoon Cavall (mv. Lavall) werd een bedrag van 21.000 euro neergelegd door Amerikaanse kopers. Up to date, een zoon van Unlimited uit een Corrado I-merrie wisselde voor 20.500 euro van eigenaar.

