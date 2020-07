Holsteiner online veulenveiling: 34.500 euro voor Million Dollar-zoon

Een veulen uit de Holsteiner-stam 1916 wat onder andere de goedgekeurde-hengst Clearway en talloze andere internationale sportpaarden dracht werd de prijstopper van de tweede online veulenveiling van het Holsteiner Verband. De Million Dollar-zoon Million’s Way (mv. Caretino) wisselde voor 34.500 euro van hand.

De op één na hoogste prijs was 19.500 euro voor Olympia (Origi d’O x Nabab de Reve). Dit merrieveulen komt uit de bekende de Muze-lijn en grootmoeder Heroine de Muze heeft zelf op 1.60m niveau gepresteerd. De Casall-merrie Charmante (mv. Colman) was het op twee na duurste veulen en is voor 15.250 euro verkocht naar Zwitserland. Acht van de 15 veilingkandidaten zijn gekocht door buitenlandse klanten van het Holsteiner Verband. De online veulenveiling bracht een gemiddelde prijs van 11.950 euro op en maakte een omzet van 179.250 euro

Uitslag

Bron: Holsteinerverband