HorseDeals: Laatste uren om te bieden op de June Deals!

Vanavond 27 juni vanaf 20.00 uur eindigt de June Deals collectie. Dit zijn dus de laatste uren dat je kan bieden op de veertien exclusieve veulens en de meer dan negentig rietjes van tophengsten!

Emerald van’t Ruytershof levert maar liefst drie veulens af in deze collectie. HorseDeals Princess Divine is een dochter uit Charade de la Roque, die op haar beurt een dochter is van niemand minder dan Walloon de Muze (1,60m).

Prince Delightful

Het hengstveulen HorseDeals Prince Delightful is een combinatie van Emerald x Iliana van Klapscheut. Iliana is de moeder van de goedgekeurde dekhengst Mugano van Klapscheut, die op 1,55m-niveau springt. Daarnaast is de legendarische Coriana van Klapscheut (1,60m) de grootmoeder van Prince Delightful.

Dochter van Ilana van Klapscheut

HorseDeals Princess Alluring is ook een dochter van Iliana van Klapscheut in combinatie met Tobago Z. Chacco-Blue heeft met HorseDeals Prince Exquisite en HorseDeals Princess Elegant twee veulens in deze collectie die beide uit de merrie Andrea voortkomen. Andrea is een dochter van Marome NW en sprong zelf op 1,60m-niveau met Emanuele Gaudiano.

Moederlijn van Fragrance de Chalus

Carthago levert met HorseDeals Princess Wonderful een merrieveulen voor deze veiling en dat in combinatie met niemand minder dan Mademoiselle de Muze die rechtstreeks teruggaat op de beroemde moederlijn van Fragance de Chalus. In de collectie zien we ook HorseDeals Prince Enchanting terug die een zoon van Mademoiselle de Muze is in combinatie met Heartbreaker.

Moederlijn Hello M’Lady

Met Mystery Men van Twelve Oaks hebben we een zoon van Mylord Carthago in de collectie uit de moederlijn van Hello M’Lady! Er zijn ook twee schitterende veulens met het achtervoegsel v/d Braembeier vertegenwoordigd, namelijk Huawei v/d Braembeier Z (Heartbreaker x Britt van’t Roosakker) en Diamantico v/d Braembeier Z (Diamant de Semilly x Anais Anais de Muze).

De June Deals collectie sluit vanavond vanaf 20.00 uur