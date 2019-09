Horseman Elite Auction: 68.000 euro voor 11-jarige Heartbreaker-merrie

Op de 18e editie van de Horseman Elite Auction werd gisteren gemiddeld 13.500 euro voor de veulens betaald en de fokmerries verwisselden voor gemiddeld 21.500 euro van eigenaar. Nog duurder waren de vier embryo's: die gingen gemiddeld voor 24.500 euro van de hand. Met 68.000 euro was de directe Heartbreaker-dochter Indra van den Bisschop (mv. Libero H) de duurste fokmerrie (verkocht met twee embryo's), Tene Quod Bene (v. Diamant de Semilly) met 29.000 euro het duurste veulen en een For Pleasure uit de volle zus van Emerald het duurste embryo (28.000 euro).

De veulens werden gemiddeld verkocht aan 13.500 euro waarbij Tene Quod Bene met 29.000 euro de absolute veilingtopper werd. Deze zoon van Diamant de Semilly komt uit de moederlijn van Malito de Reve en zal binnenkort onder de Spaanse zon gaan vertoeven. Het tweede geld werd betaald voor Toulouse van de Middelstede. Een dochter van de jonge hengst Pegase van ‘t Ruytershof, gecombineerd met de volle zus van Jos Verlooy zijn Domino. Dit merrieveulen ging voor 26.000 euro van de hand. Voor 21.000 euro verwisselde Tinkas Chaccoblue van Essene van eigenaar. Deze zoon van Chacco Blue is een kleinzoon van Ecassina van Essene, die zelf op 1m35 niveau sprong.



De absolute veilingtopper was zonder twijfel de elfjarige BWP-gefokte Heartbreaker-dochter Indra van den Bisschop. Zij werd verkocht met twee embryo’s; eentje van Urano de Cartigny en eentje van Opium JW van de Moerhoeve en is daarnaast de volle zus van Dulf en Holland van den Bisschop. Niet verwonderlijk dus, dat een Ierse koper met plezier 68.000 euro voor dit lot neertelde. Daarnaast springt Indra’s zevenjarige zoon Macho vd Bisschop al op internationaal YH-niveau. Voor 30.000 euro werd dan weer de twaalfjarige Zafrina VA (Quintero x Caretino), drachtig van Emerald van ‘t Ruytershof, verkocht. Gemiddeld gingen de fokmerries voor 21.500 euro van de hand.



De duurste embryo werd de For Pleasure-nakomeling uit de volle zus van Emerald van ‘t Ruytershof. Het embryo werd voor 28.000 euro aan Engelse kopers gegund. Daarnaast werden nog drie andere embryo’s geveild, die samen goed waren voor een gemiddelde prijs van 24.500 euro. Zowel online als ter plaatse was er veel buitenlandse belangstelling en ook topruiters konden deze collectie smaken: zo wisten Niels Bruynseels, Darragh Kenny, Axel Verlooy, Andrea Benatti en nog enkele andere topruiters ook hun slag te slaan.

In totaal werden er 4 loten niet verkocht, wat de totale omzet op iets meer dan 800.000 euro bracht.

Klik hier voor de volledige resultaten.

Bron: Horseman/Horses.nl

