HorseSales.Auction plankgas richting de finish 

Geheel in stijl heeft de HorseSales.Auction het veulenseizoen afgesloten. Onder grote interesse vonden 34 veulens een nieuwe eigenaar en werd er met 12.000 euro opnieuw ruim boven de kaap van 10.000 euro verkocht. Voor 27.000 euro gaat de Evibelle BB Z (v. Emerald) als veilingtopper de boeken in. De kleinzoon van Grand Prix-merrie Ta Belle van Sombeke is aangekocht door een lid van het Ierse springteam. Ook Real Deal van de Kalevallei (v. Emerald) en Volt van de Bisschop (v. Casall) konden met 21.000 euro rekenen op grote belangstelling.