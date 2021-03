HorseSales.Auction wil dit seizoen succes evenaren

HorseSales.Auction was er vorig seizoen als eerste bij om een online veilingplatform te lanceren. Het initiatief van Harold Renken en Chris de Heer sloeg duidelijk aan. Met verkooppercentages van meer dan 90% en een gemiddelde prijs die de 11.000 euro steeds overschreed, mogen zij zich na drie edities al koplopers noemen.

Mede door het wegvallen van de live events en het aanspreken van een eigen netwerk, kon de HorseSales.Auction tot driemaal toe een aantrekkelijke veulencollectie presenteren. De verdiensten van Harold Renken en Chris de Heer, die hun netwerk bij zowel de aanbieders als de kopers snel zagen groeien.

“Het was aanvankelijk het plan om voor onszelf en bevriende fokkers een platform te creëren”, vertelt Harold Renken over de succesformule. “Tot we merkten hoe enthousiast ons plan opgevat werd. Binnen vrij korte tijd hadden we voldoende aanmeldingen binnen om een collectie samen te stellen en konden we via nieuwe fokkers de eerste collectie uitbreiden naar dertig veulens.”

Sleutel tot succes

De open formule en de bereikbaarheid zijn volgens Renken misschien wel de sleutel tot dat succes. “Onze veiling is transparant. We hebben geen fysiek evenement neer te zetten en op die manier kunnen we de kosten laag houden. Dat zien de fokkers terug. Wij vragen een inschrijfbedrag van 450 euro en gebruiken die opbrengst volledig voor de veiling. Onder meer de video’s, fotograaf en marketing wordt daarvan bekostigd.”

Een tweede voordeel zit hem voor de fokker in de voorbereiding. “Wanneer het veulen bij ons geselecteerd is, hoeft de fokker maar éénmaal op pad. De videodag proberen we op een centraal gelegen locatie te houden. Waarbij we vorig jaar onder meer gekozen hebben voor De Havikerwaard en stal De Kruishorst in De Steeg. Op deze videodag moet een veulen er op zijn best uitzien. Want op basis van de beelden die we daar schieten, proberen we kopers te overtuigen. Vaak zijn de eerste touren belangrijk. De draf moet er eigenlijk na één of twee omlopen opstaan. Zodat je de rest van de rondes voor de ‘goede’ galop kunt gebruiken. We nemen ruim de tijd. Want het is voor de inzenders belangrijk dat alles er die dag goed opstaat. Liever wat materiaal te veel dan te weinig is onze ervaring.”

Cijfers Gemiddelde verkoopprijs veulens: 12.667 euro

Topprijs veulen: 28.500 euro

Topprijs embryo: 48.000 euro

Topprijs youngsters: 26.000 euro

Verkooppercentage: 93%

Kosten: inschrijfgeld 450 euro, inclusief klinische keuring

Verkoop commissie inbrenger: 5% Vullers: ‘Het ging er professioneel aan toe’ Twan Vullers van animalembryocentre in Maria-Hoop was vorig jaar één van de inbrengers op de HorseSales.Auction. Iets wat hem positief bevallen is. “We hebben aan alle drie edities meegedaan”, vertelt Vullers. “Zowel administratief als tijdens de videodag ging het er heel professioneel aan toe. Onze veulens werden echt op hun best gepresenteerd. Dat zag je vervolgens terug in de prijzen. Wij waren echt verrast met de opbrengst en hebben al onze ingebrachte veulens via de HorseSales.Auction verkocht.”

Actueel

Na afloop van de videodag wordt er achter de schermen een week lang gewerkt om alle informatie samen te vatten. Zodat de collectie het weekend erop online kan. “Zo krijgt een potentiële koper ook recent beeldmateriaal te zien en is de klinische keuring nog altijd actueel. Het voornemen is om dit jaar een dierenarts ter plaatse te hebben. Zodat we van alle veulens een eenduidig rapport kunnen toevoegen.”

De collectie gaat twee weken voor de veiling online en die loopt in het geval van de HorseSales.Auction van donderdag tot en met zondag. Daarbij hebben kopers vier dagen de tijd om een bod te plaatsen. “Vooral de laatste uren op zondag zijn spannend. We hebben onze kopers dan van informatie voorzien en proberen ook voor de veulens die minder in de belangstelling staan een passende klant te vinden. Want de ervaring leert dat een uiteindelijke koper pas op het laatste moment in zijn kaarten laat kijken.”

Uit handen

Na een succesvolle verkoop wordt ook het administratieve gedeelte door de HorseSales.Auction uit handen genomen. “Kopers krijgen één week de tijd om hun factuur te voldoen. We zitten er bovenop dat die termijn gehandhaafd wordt, zodat alle verkochte veulens na 4,5 maand de stallen van hun fokkers kunnen verlaten.”

Mede-organisator Chris de Heer is eveneens betrokken bij alle stappen van de HorseSales.Auction. Daarnaast neemt hij tijdens de veiling de promotie en marketing voor zijn rekening. “Een online veiling vraagt een ander soort aanpak dan een live evenement”, laat De Heer optekenen. “Het is iets minder tastbaar, maar je kunt via het internet wel een heel grote groep geïnteresseerden bereiken. Het is belangrijk dat kopers je weten te vinden en dat de collectie en informatie overzichtelijk is. Gezien het bereik van de HorseSales.Auction denk ik dat we de juiste koers gekozen hebben. We hadden op de veilingen kopers van Amerika tot Australië, en alles wat daartussen ligt.”

Het team van HorseSales.Auction werkt er hard aan om de veulens op de film- en fotodag zo goed mogelijk vast te leggen.

Kwaliteit

Die kopers werden tot driemaal toe op hun wenken bediend. Met een collectie van moderne veulens die veel balans toonden en een papier met aansprekende internationale referenties konden overleggen. “Het selecteren en leveren van kwaliteit betaalt zich uit. De fokker die ons zijn goede veulen toevertrouwt krijgt van ons ook kwaliteit terug. Strakke video’s, heldere foto’s, een vloeiende marketing campagne en een open aftersales. Datzelfde geldt voor de kopers. Zij krijgen de informatie op een presenteerblaadje aangereikt en zowel Harold als ik zorgen ervoor dat we altijd bereikbaar zijn.”

De cijfers liegen er niet om. Want via de HorseSales.Auction werden ruim tachtig veulens verkocht tegen een gemiddelde prijs van 12.667 euro. Het leverde een verkooppercentage op van 93%, waarbij de veilingtopper voor 28.500 euro werd afgeslagen. “En dat is nog los van de embryo’s. Tijdens onze laatste editie bleken ook die zeer in trek. Het embryo van wereldkampioen Cumano uit de Grand Prix-merrie Valentina van ‘t Heike ging zelfs voor 48.000 euro naar Ierland. Zeer mooie cijfers. Al zijn we vooral blij dat onze opzet geslaagd is. Fokkers en kopers op een transparante manier bij elkaar brengen.”

Veiling data Veulenveiling 1: 20 t/m 23 mei Veulenveiling 2: 17 t/m 20 juni Veulenveiling 3: 12 t/m 15 augustus Veulenveiling 4: 7 t/m 10 oktober Jonge paardenveiling Deze maand liep ook de eerste jonge springpaarden veiling af voor de HorseSales.Auction. Daarbij werd de driejarige Nala K voor 26.000 euro als veilingtopper afgeslagen. Zij is verkocht aan een Frans/Canadees syndicaat. “Na de aftersales zijn we opnieuw tot een verkooppercentage van bijna negentig procent gekomen”, laat Harold Renken optekenen. “Een mooi resultaat voor een eerste veiling met 32 jonge paarden. Ons netwerk aan klanten is daardoor weer gegroeid en we hebben laten zien dat we als veiling niet stilzitten.”

Veulen in de veiling

Veulen in de veiling? Wie geïnteresseerd is om zijn of haar veulen te veilen, kan zich melden bij het duo Renken en De Heer. Want dit seizoen proberen ze uiteraard hun succes te evenaren. “Ook tijdens het selecteren zijn we goed bereikbaar”, vertelt Harold Renken. “Onze contactgegevens staan op de website. Een mail of een telefoontje is de kortste weg om je veulen in de veiling te krijgen. De eerste veulens voor de veiling van mei zijn al geselecteerd. We hopen dat we dit seizoen opnieuw mogen samenwerken met de fokkers van vorig seizoen en er een hoop nieuwe inbrengers bijkrijgen.”