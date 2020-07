IJzersterke collectie in tweede online Prinsjesdag op 21 jul

Aanstaande vrijdag 17 juli vanaf 12 uur kan er geboden worden op de tien spring- en zeven dressuurveulens die samen de veelbelovende collectie vormen van de tweede online veiling van Veulenveiling Prinsjesdag. Namens de selectiecommissies spreken Jacques Verkerk en Fred van Straaten hun vertrouwen uit in dit ijzersterke gezelschap veulens.

Op dinsdag 21 juli worden de veulens vanaf 19.30 uur live afgeslagen en deze online veiling is te volgen via ClipMyHorse en de livestream op de website van Veulenveiling Prinsjesdag.

Dressuurveulens

“We hebben zeven dressuurveulens met heel gevarieerde bloedlijnen kunnen selecteren voor deze juli-veiling”, vertelt Jacques Verkerk, die samen met Lauw van Vliet verantwoordelijk is voor de dressuurselectie. “Het zijn stuk voor stuk veulens met een grote toekomst voor zich. Zoals de Blue Hors Zackerey-dochter Pursuit of Happiness , die met net zo’n sterk achterbeengebruik beweegt als haar vader en geprimeerd werd op het online Blue Hors veulenkampioenschap. Ook een heel spectaculair bewegend merrieveulen is de met kracht bewegende Le Formidable-dochter Pendilia HSH . Het merrieveulen Piacenza G is misschien wel het allermooiste veulen van Jameson RS2 van het hele seizoen en ze beweegt met een hele goede techniek. Een heel atletisch veulen is de lichtvoetige, bergopwaarts bewegende Fürstenball-dochter Pyria SC . Het vijfde merrieveulen uit deze collectie is Petronella van de Moerhoek , een goed ontwikkelde dochter van Lennox U.S. die met veel front en kracht beweegt.”

De hengstveulens Patser Buitenrust (v.Glock’s Toto Jr.) en Panamera (v.Imposantos) maken de collectie compleet. “De Toto Jr.-zoon is een heel compleet hengstveulen met een echt goede manier van bewegen, veel kracht en hij komt uit een goede sportstam. Panamera is gefokt uit de volle zus van High Five U.S. en beschikt over drie goede basisgangen en beweegt met veel gemak.”

Springveulens

Ook Fred van Straaten is in zijn nopjes met de springcollectie. “Natuurlijk is de afstamming belangrijk voor de springveulens maar het veulen moet zelf ook aan de hoogste eisen voldoen en atletisch zijn. Zo zijn we heel blij uit de eerste jaargang van de top presterende hengst All Star 5 een opvallend hengstveulen te hebben, met een goede galop en moederlijn. Ook een apart veulen is Prime Minister , een zoon van Camargo uit een sterke lijn. Met Udarcaheart-M wordt de kans geboden één van de laatste, moderne Darco-dochters aan te schaffen. De Diamant de Semilly-dochter Pearle W heeft een grootmoeder en overgrootmoeder die beide al Grand Prix-paarden leverden en is daarmee ook voor sport en fokkerij interessant”, somt Van Straaten op. “Dat geldt ook zeker voor Perla AASJ , een dochter van Diarado met de fameuze merrie Fragance de Chalus in de derde generatie. Een opvallend hengstveulen is de van de succesvolle Diaron afstammende DC Balou , waar ook veel sport vooraan in de stam zit. Dan hebben we F-Marit VHS Z , een dochter van Falaise de Muze uit de volle zus van de Grand Prix- hengst Zèlote VDL.

Het hengstveulen Joker Z stamt af van de stempelhengst-in-wording Jenson van ’t Meulenhof en gaat in de derde generatie terug op de Grand Prix-merrie Sea Coast Ferly. Ook een heel apart veulen is de bloedgemaakte, goed galopperende Leandro VG-zoon Ulandro Touch JT en met een uiterst bewezen afstamming wacht ook de sportieve Verdi-zoon Picolot W een grote toekomst.”

Online veiling

Via het veilingsysteem van WeAuction kan er vanaf vrijdag 17 juli worden geboden op de veulens. Dinsdag 21 juli om 19.30 uur gaan we live, waar Peter van der Waaij namens Veulenveiling Prinsjesdag de laatste biedingen live in ontvangst zal nemen als veilingmeester en de laatste hamerslag zal laten vallen. De live online veiling van de dressuurveulens volgt direct aansluitend.

De veulens zijn uitgebreid op beeld vastgelegd door middel van foto’s en video’s. Daarnaast, omdat het een online veiling betreft, zijn er ook beelden gemaakt van de klinische keuring en uiteraard zijn de keuringsrapporten op de website te bekijken. Geïnteresseerden kunnen zich tot 21 juli registreren op de website om zo toegang te krijgen tot het biedsysteem.



– Collectie dressuur 21 juli

– Collectie springen 21 juli De volledige collectie is nu te vinden op onze website.

Registreren om mee te kunnen bieden in deze veiling kan via deze link

Bron: Persbericht