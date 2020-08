Interessante veulens op Veulenveiling Borculo

De dressuurcommissie, bestaande uit Nol Gerritsen en Wouter Plaizier, van de Veulenveiling Borculo heeft een interessante collectie samengesteld. De collectie bestaat uit veulens van onder andere Kjento, Le Formidable, Fürst Jazz en Blue Hors Farrell. Floris van Leuken en Pieter Jan Berkers gingen op zoek naar de beste springveulens en stelden eveneens een interessante collectie samen.

Enkele weken voor de publicatie van de collectie ging er al een video van Pascoe (Le Formidable x Wynton) de wereld over. Niet minder spraakmakend is Paisible (Kjento x Krack C), die voortkomt uit de lijn van de helaas de vroeg overleden Don Juan de Hus.

Ruige bewegingsvorm

“De gehele collectie kenmerkt zich door correcte exterieurs en een ruige bewegingsvorm. Niet alleen de vaderdieren vonden we belangrijk, de moeders speelden ook een zeer grote rol in de selectie. Alles is immers erfelijk”, legt de dressuurcommissie uit.

Merrielijn allerbelangrijkste

De heren van de springcommissie vertellen: “De merrielijn is voor ons het allerbelangrijkste, maar ook exterieur is zeer belangrijk. Kopers moeten er blindelings vanuit kunnen gaan dat ze bij Veulenveiling Borculo een correct veulen kopen. De veulens zijn opwaarts gebouwd met een goede rug en lendenpartij, de galop is krachtig, gemakkelijk en met veel vermogen tot schakelen.”

Bekende lijnen

De springveulens stammen af van onder andere Casall, Cornet Obolensky, For Pleasure en Dominator Z. Een opvallend veulen is Pepin (Emerald van ’t Ruytershof x Corland), een broer van meerdere internationale 1,60m-paarden. Ook interessant is Grandusha Key Z (Grandorado TN x Toulon), die uit de bekende Van ’t Roosakker-lijn komt.

Embryo’s

Ook wordt er voor het eerst een drietal embryo’s geveild. Van Chacco Blue worden twee embryo’s aangeboden, beide uit een merrielijn met veel sport. Voor de dressuurliefhebbers wordt er een embryo uit Jameson RS2 en Eva Lynn, een dochter van de legendarische Annabel, aangeboden.

Bron: Persbericht