Kampioen Oristo onder de hamer bij Veulenveiling Dwingeloo

Op de 25-ste editie van Veulenveiling Dwingeloo op vrijdagavond 13 september komt onder andere de nationaal veulenkampioen in de dressuurrichting Oristo (High Five U.S. x Vivaldi) onder de hamer. De voshengst is één van de boegbeelden in de collectie van vijftig veulens. "De kwaliteit is dit jaar hoog", zegt Mathieu Frings van de selectiecommissie.

Frings maakt inmiddels negen jaar deel uit van de selectiecommissie. “Het is altijd lastig om jaren met elkaar te vergelijken, maar we hebben voor deze jubileumeditie echt een mooie collectie kunnen samenstellen. Zo hebben we acht veulens op de lijst die geselecteerd waren voor de nationale keuring in Ermelo. Dat zegt natuurlijk wel iets.”

Veulenkampioen Oristo van fokker Appie Dijkstra is een echte blikvanger. In de dressuurrichting zijn er in totaal vijftien veulens geselecteerd. Het accent ligt bij de Veulenveiling Dwingeloo traditioneel op de springveulens. Hengsten zijn in de meerderheid . “Die zijn makkelijker te verkopen”, aldus Frings. “Maar tegelijk is Dwingeloo voor de fokkers een prima plek om een goed merrieveulen te kopen, waar je een stam mee op kunt bouwen.”

De selectiecommissie is niet over één nacht ijs gegaan. “Veel veulens hebben we meerdere keren gezien, thuis, maar ook op keuringen, om te zien hoe ze zich tot de groep verhouden. Nu ik de video’s zie die op de website staan heb ik daar een heel goed gevoel bij.”

De Veulenveiling Dwingeloo kenmerkt zich volgens Frings ook door de veelal jonge veulens die er verkocht worden. Hij vindt dat een enorm voordeel. “In de eerste plaats zien de potentiële kopers weer nieuwe, frisse veulens. En het voordeel is ook dat het nog echte veulens zijn. Bij oudere veulens zie je toch vaak een groeispurt, waardoor ze wat uit model raken en tijdelijk wat minder energie kunnen hebben.”

