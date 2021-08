Kampioenen kopen op veulenveiling Borculo

Succes is niet te koop, maar topgenen zijn dat wel! In de veiling die plaatsvindt op 14 en 15 augustus in Buitencentrum Kerkemeijer in Borculo vinden we 49 dressuur- en 85 springveulens van Stal Brouwer, Team Nijhof en de Watermolen. Met één ding gemeen: ze komen uit bewezen stammen bomvol sport. Van de veulenkampioen van CK Drenthe tot merrieveulens uit de stam van Kashmir van ’t Schuttershof. LA komt net te vroeg, maar de deelnemers van Brisbane 2032 kunnen er zomaar tussen zitten.

Niet één, maar twee nakomelingen van Kashmir van ’t Schuttershof in het gouden Zweedse springteam – dat kan geen toeval zijn. Voor H&M All In en Peder Fredricson was er bovendien de individuele zilveren plak, terwijl H&M Indiana onder Malin Baryard-Johnson vijfde werd. Dat maakt van Kashmir een must-have voor iedere ambitieuze fokker en/of ruiter.

Sissi-bloed

In de springcollectie van Borculo vinden we meerdere veulens die nauw verwant zijn aan de succesvolle vererver van Nabab de Rêve. Zo is er één rechtstreekse nakomeling, het merrieveulen Don’t Tell Me What To Do (Kashmir van ’t Schuttershof x Douglas). Moeder Colette sprong zelf 1,40 m. en haar moeder Maroucha bracht op haar beurt twee 1,40 m.-springende nakomelingen. Great Z is een zoon van Grandorado TN uit een moeder die afstamt van Kashmir. En dan zijn er ook nog twee veulens uit de stam van Kashmir. Marthijs Brouwer: “Een interessant merrieveulen is Ruby Tuesday van de Kalevallei, een dochter van Highlander VDK maal Vigo d’Arsouilles. Highlander VDK wordt gereden door Jur Vrieling en de derde moeder van dit veulen is Sissi van ’t Schuttershof, waar Jur ook 1,60 m. mee gesprongen heeft. En Sissi is een volle zus van Kashmir!” Uit dezelfde stam komt het donkerbruine merrieveulen Repeat After Me van de Kalevallei (Andiamo Semilly x Numero Uno), een kleindochter van Sissi van ’t Schuttershof.

Veelbelovende hengsten

Verder vinden de springliefhebbers in deze collectie uiteraard nakomelingen van veelbelovende Nijhof-hengsten als Ramos JW van ’t Meulenhof TN, Opium JW van de Moerhoeve TN, Komme Cassall TN, Dorian Grey TN en Poker de Mariposa TN. Ook via Highway M TN, Grandorado TN en Eldorado TN zijn bewezen springgenen aanwezig. Via Kitt SB en Emir R leverden ook de Brouwer-hengsten hun bijdrage aan de springcollectie die zondag 16 augustus live geveild wordt in Borculo. Online meebieden is mogelijk, na registratie via www.veulenveilingborculo.com

Veulenkampioen dressuur



Een dag eerder, zaterdag 15 augustus, komen de 49 dressuurveulens onder de hamer. Ook in deze collectie is geselecteerd op veel bloed in de moederlijnen. En in deze collectie bevindt zich al een kampioen! Ramiro VH (Livius x Kansas C) werd onlangs veulenkampioen op de CK van Drenthe én mag zich binnenkort meten met de beste veulens van Nederland op de Nationale Veulenkeuring in Ermelo “Dit is een imponerend hengstveulen met veel ontwikkeling, die sterk gebouwd is en goed in het rechthoeksmodel staat. Hij heeft veel front, een goede bovenlijn en maakt zich nog eens extra mooi in beweging. Hij draaft met heel veel houding en techniek, en galoppeert ook met goede souplesse en zelfhouding”, aldus KWPN-inspecteur Marcel Beukers op de keuring in Exloo.

Ook Ragnar BS (Dante U.S x Bretton Woods) is wat Brouwer betreft een speciale vermelding waard. “Een opvallend veulen uit een stam waar onder andere een grand Prix-paard uitkomt.” Tot slot valt Rico (Let’s Dance SB x Manno) op. Niet alleen door zijn afstamming, maar vooral ook door zijn zelfhouding, achterbeengebruik en tritt.

Kijk voor meer informatie en registratie op www.veulenveilingborculo.com.

Bron: Horses.nl