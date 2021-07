KWPN lanceert tweede online veulenveiling van het seizoen

Na een succesvolle eerste editie staat nu de tweede KWPN Online veulenveiling online. Voor u is een collectie geselecteerd met negentien springveulens, zeventien dressuurveulens en twee tuigpaardveulens. Zo krijgen niet alleen bewezen verervers een kans, maar staat ook de nafok van jong aanstormend talent in de schijnwerpers. Eén ding hebben alle veulens overigens gemeen. Ze zijn allemaal beoordeeld door een KWPN-inspecteur en klinisch gekeurd door een erkend dierenarts.

El Salvador heeft op sportief niveau zijn opwachting gemaakt onder Olympiade afgevaardigde Jerome Guery en wordt op de KWPN Online veulenveiling vertegenwoordigd door Romeo. Zijn moeder is een dochter van Up to Date en onder meer de halfzus van de 1.60m geklasseerde Urian (v. Orion Fortuna) en de 1.30m geklasseerde Amorka (v. Epilot).

Interessant materiaal voor de hengstenkeuring

Revillon is op basis van zijn papier eveneens hengsten opfok waardig. Als zoon van Comthago en Quidam de Revel spreekt zijn bloed niet alleen tot de verbeelding, maar is hij ook de halfbroer van de BWP-goedgekeurde hengst Levall (v. For Pleasure) en de 1.30m-geklasseerde Gattuso HBZ (v.Up to Date). Daarnaast is zijn moeder de halfzus van het internationale 1.40m-springpaard Expo, die tevens voor de dekdienst bij Zangersheide gekeurd is. De moeder is ook de halfzus van de 1.60m-paarden Oriander (v. Coriander) en Alpapillon Armani (v. Aldato). Vincent Voorn verorverde in 2007 teamgoud met Alpapillon Armani op de Europese Kampioenschappen in Mannheim.

Nauwverwant aan 1.60m-merrie Kyaminka

De moeder van Raminko N (v. Kallmar VDL) scoorde op bijna al haar onderdelen 80 punten op de stamboekkeuring. Daarnaast komt dit hengstveulen uit een stam met meerdere internationale referenties. Zo is zijn moeder halfzus van de op 1.60m-niveau acterende Kyaminka (v.Edison) en mag hij zich naaste familie noemen van de KWPN-gekeurde hengst Topas, het Grand Prix-springpaard Ego (v. Vindicator) en de op 1.50m uitgebrachte Aminka

(v. Lucky Boy xx).

Uit de eerste jaargang van Defender VDS Z, de smaakmaker van de hengstenkeuring in 2020, komt Robiminka (mv. Indorado). Haar moeder is eveneens een halfzus van de eerder genoemde Kyaminka (v. Edison), die ook terug te vinden is in de pedigree van het veulen Raminko N.

Hengsten voeren de boventoon bij de dressuurveulens

Onder de zeventien geselecteerde dressuurveulens bevinden zich elf hengsten. In het oog springt onder meer Rebellion (v. Blue Horse Zackerey), wiens moeder de volle zus is van het PSG-paard Four Motion (v. Negro) en de ZZ-Zwaar-geklasseerde Zione (v. Negro). Dit is tevens de stam van de KWPN-gekeurde hengst Mondriaan en de Grand Prix-paarden Ommen (v. Balzflug) en Rifradin (v. Gribaldi).

Vrije bloedvoering

Fontaine TN-zoon Racoon B (mv. Bojengel) voert aan vaderszijde vrij bloed. De zoon van Finest kan met 105 een zeer hoge genoomfokwaarde overleggen. En komt daarbij zelf uit een zeer interessante sportstam. In dit geval is hij gepaard aan een Nederlandse moederlijn, die naast meerdere Z1- en Z2-sportpaarden ook de PSG-geklasseerde Tamora (v. Olivi) en het ZZ-Licht-dressuurpaard Scaramouche (v. Metall) voortbracht.

Moeder Izzy smaakmaker met 90 punten voor draf

Van de sterk geteste elitemerrie Izzy (v. Glock’s Dream Boy) is haar zoon Rizzy (v. Lennox U.S.) geselecteerd. Deze Izzy behaalde op haar stamboekkeuring maar liefst 90 punten voor de draf en scoorde voor bewegen en galop maar liefst 85 punten. Uit deze moederlijn maakt Wild Dancer (v. Florett As) sportief furore, terwijl haar vader Glock’s Dream Boy onder Hans Peter Minderhoud de Nederlandse eer mag verdedigen op de Olympische Spelen in Tokyo. Een interessante combinatie met als vader de reservekampioen van 2019 Lennox U.S.

Meebieden vanaf 30 juli

Is uw interesse gewekt, dan kan er vanaf vrijdag 30 juli meegeboden worden via kwpn.auction. Op maandag 2 augustus zal vanaf 20:00 uur de veiling aflopen en kunt u de nieuwe eigenaar worden van één van deze veulens.

Meer informatie

Alle informatie inclusief de veterinaire bevindingen is bij ieder veilingitem terug te vinden. En voor meer informatie kunt altijd contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511 of per telefoon met Wim Versteeg: 06-54201800

Bekijk hier de collectie.