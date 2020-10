KWPN Online Veulenveiling: 11.000 euro voor Totilas- en For Romance-zonen

De achtste en tevens laatste KWPN Online Veulenveiling is afgelopen. De Totalis- zoon Parangon van Kairos (Totilas x Fidertanz) en de For Romance- zoon Pandion van de Reesterhof (For Romance x Haarlem) zijn de veilingtoppers van deze editie. Deze dressuurveulens verruilen voor 11.000 euro van eigenaar. Parangon van Kairos zal zijn toekomst voortzetten in Nederland en Pandion van de Reesterhof vertrekt naar Portugal.