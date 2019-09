Limburg verkoopt springveulens gemiddeld boven 10.000 euro

Met een gemiddelde prijs van 10.300 euro voor de springgefokte veulens behoort de Limburgse Veulenveiling tot de beste veilingen van het land. Met 36.000 euro ontpopte de Zirocco Blue VDL-dochter Online Especiale zich tot veilingtopper en haar familielid Only Especiale (v. Luigi d'Eclipse) ging voor 25.000 euro van de hand. Bij de dressuurveulens was het allemaal wat minder, daar kwam het gemiddelde niet boven de 5.000 euro.

Twee veulens uit de fokkerij van Jack Verstappen, die beide teruggaan op de Grand Prix-merrie Especiale (v.Voltaire), behoorden dus tot de best betaalde veulens. Voor 36.000 euro vertrekt het genetisch interessante merrieveulen Online Especiale (Zirocco Blue VDL x Chacco-Blue) naar de Amerikaanse amazone Gigi Moynihan. “Ik was echt vastberaden dit veulen te kopen, ze heeft zulke goede bloedlijnen en is heel atletisch. Dolgelukkig ben ik dat ze straks naar ons komt!” Stamgenoot Only Especiale (Luigi d’Eclipse x Chacco-Blue) vertrekt voor een prijs van 25.000 euro ook naar Amerika en dat past in de heersende trend dat juist de merrieveulens topprijzen realiseren.



Corvette voor 30.000 euro

Het opvallende hengstveulen Corvette Z.G. (Cornet Obolensky x Diamant de Semilly, fokker W. Zegers) gaf goed tegengas en heeft voor 30.000 euro een nieuwe eigenaar gekregen. Andere topprijzen werden neergelegd voor Urban by Nature (Untouchable x Vigo d’Arsouilles, fokkers Stan en Daan Creemers, 20.000 euro) en Corcindo MB Z (Cornet Obolensky x Indoctro, fokker Highfield Genetics, 21.000 euro).

Sterk fokgebied qua springpaarden

“Ik roep al jaren dat we een heel sterk fokgebied hebben wat betreft de springveulens, en dat is vandaag echt bewezen. We organiseren vier selectiedagen en veilen een groot aantal springveulens. Geweldig om dan een gemiddelde van ruim 10.000 euro te realiseren”, reageert Paul Hendrix enthousiast. “Het is een mooie beloning voor alle fokkers die echt heel serieus bezig zijn met de springpaardenfokkerij. Natuurlijk helpt het mee dat de veiling aansluitend aan de Dutch Sport Horse Sales wordt georganiseerd, maar als de kwaliteit er niet is dan kom je echt niet aan deze prijzen.”

Dressuurveulens komen niet mee: gemiddeld onder de 5.000 euro

Bij de springveulens komt de lat steeds hoger te liggen bij de Limburgse Veulenveiling en behoort de veiling tot de top van Nederland. Daar aan gerelateerd is het gegeven dat de kloof tussen de spring- en de dressuurveulens in dit fokgebied steeds groter wordt. Met een goede prijs van €16.000 bleek de extra dravende Glock’s Toto Jr.-zoon Ohio-D (mv.Flemmingh, fokker John Deenen) het best betaalde dressuurveulen. Gemiddeld werd er voor de dressuurveulens minder dan 5.000 euro betaald, de doorsneeprijs kwam uit op 4.990 euro.

Alle prijzen

Bron: Persbericht